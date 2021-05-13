ЗС НО предлагает внести поправки в закон о выборе депутатов регионального парламента Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту на заседании 18 мая рассмотрел проект поправок в закон о выборах депутатов областного парламента. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Парламентарии обсудили инициативу по расширению перечня лиц, не имеющих права на избрание депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. Это касается граждан, осужденных к лишению свободы за совершение целого ряда преступлений и имеющих на день голосования на выборах неснятую, непогашенную судимость или имевших судимость в течение предшествующих 5 лет.

Кроме того, в ходе обсуждения депутаты решили закрепить возможность голосования избирателей в дистанционном формате в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Для расширения гарантий реализации права избирателей, относящихся к маломобильным гражданам, предлагается закрепить возможность подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования через систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Также в ходе заседания депутаты обсудили возможность расширения перечня избирателей, которым предоставляется возможность проголосовать вне помещения для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования).

В настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет". В связи с этим на комитете обсуждалась возможность наделить избирательные комиссии полномочиями по обращению в Роскомнадзор с целью пресечения распространения в сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных, распространяемых с нарушением требований закона о выборах и референдумах.

"Законодательство всегда должно идти в ногу со временем, поэтому мы стараемся оперативно реагировать на его вызовы. Это касается в первую очередь вынесения на заседание Законодательного собрания вопросов, связанных с современными методами организации голосования в дистанционном формате. Принятие поправок в перспективе позволит многим категориям граждан реализовать свое избирательное право. Помимо этого, дополняются требования к лицам, избираемым депутатами регионального парламента", - прокомментировал председатель комитета Дмитрий Малухин.