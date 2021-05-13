Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 19 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Политика
18 мая 2021 19:16  [71] ЗС НО предлагает внести поправки в закон о выборе депутатов регионального парламента
18 мая 2021 09:05  [194] Более 50% участников предварительного голосования "Единой России" - новички в политике
17 мая 2021 18:39  [331] Экосистема профессионального развития региона запущена в Нижегородской области
17 мая 2021 15:15  [506] Андрей Левдиков возглавил нижегородский ГУММиД
16 мая 2021 11:29  [696] Проект "плавучей поликлиники" обсудили Глеб Никитин и Наталья Комарова
15 мая 2021 15:50  [523] Почти 400 человек примут участие в праймериз "Единой России" в Нижегородской области
14 мая 2021 18:56  [1684] Эксперт-мониторинг событий 9-14 мая 2021 года от АНО "Минин-центр"
14 мая 2021 14:40  [2241] Глеб Никитин, Евгений Люлин и Ольга Щетинина возглавят список НРО "Единой России" на праймериз
14 мая 2021 13:02  [922] Активность в политике стоит начать с общественного наблюдения, – эксперт ФоРГО Евгений Семенов
14 мая 2021 11:03  [966] Глеб Никитин и глава Екатеринбурга Алексей Орлов обсудили планы сотрудничества
Политика

ЗС НО предлагает внести поправки в закон о выборе депутатов регионального парламента

18 мая 2021 19:16  [71] Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Комитет Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту на заседании 18 мая рассмотрел проект поправок в закон о выборах депутатов областного парламента. Об этом сообщила пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области.

Парламентарии обсудили инициативу по расширению перечня лиц, не имеющих права на избрание депутатами Законодательного собрания Нижегородской области. Это касается граждан, осужденных к лишению свободы за совершение целого ряда преступлений и имеющих на день голосования на выборах неснятую, непогашенную судимость или имевших судимость в течение предшествующих 5 лет.

Кроме того, в ходе обсуждения депутаты решили закрепить возможность голосования избирателей в дистанционном формате в случаях и порядке, установленных Центральной избирательной комиссией РФ.

Для расширения гарантий реализации права избирателей, относящихся к маломобильным гражданам, предлагается закрепить возможность подачи заявления о голосовании вне помещения для голосования через систему "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

Также в ходе заседания депутаты обсудили возможность расширения перечня избирателей, которым предоставляется возможность проголосовать вне помещения для голосования по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности, в связи с необходимостью ухода за лицами, в этом нуждающимися, иным уважительным причинам, не позволяющим прибыть в помещение для голосования).

В настоящее время в качестве площадки для распространения агитационных материалов все большее значение приобретают информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть "Интернет". В связи с этим на комитете обсуждалась возможность наделить избирательные комиссии полномочиями по обращению в Роскомнадзор с целью пресечения распространения в сети "Интернет" агитационных материалов, изготовленных, распространяемых с нарушением требований закона о выборах и референдумах.

"Законодательство всегда должно идти в ногу со временем, поэтому мы стараемся оперативно реагировать на его вызовы. Это касается в первую очередь вынесения на заседание Законодательного собрания вопросов, связанных с современными методами организации голосования в дистанционном формате. Принятие поправок в перспективе позволит многим категориям граждан реализовать свое избирательное право. Помимо этого, дополняются требования к лицам, избираемым депутатами регионального парламента", - прокомментировал председатель комитета Дмитрий Малухин.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Законодательное собрание Законопроекты
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph