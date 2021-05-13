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Общество

Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории "квартала 1833" Нижнего Новгорода

18 мая 2021 19:47  [1] Общество
Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории квартала 1833 Нижнего Новгорода

Столетнюю глыбу соли нашли при расчистке от мусора территории квартала 1833 Нижнего Новгорода

Фото: Страница Facebook Анны Давыдовой

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глыбу соли, которой, предположительно 100 лет, нашли при расчистке от мусора территории "квартала 1833" Нижнего Новгорода. Об этом советник директора АНО "Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области" (АСИРИС) Анна Давыдова рассказала на своей странице в сети Facebook.

Анна Давыдова также является градозащитницей и координатором фестиваля восстановления исторической среды "Том Сойер Фест", участники которого организовали субботник на территории исторического "квартала 1833".

"Разгребая горы мусора, один сарай преподнес нам сюрприз. Я и не поняла сначала, что это за громадная серая глыба... крепкая, прочная. Подумала, что бетон или цемент. А это оказались запасы СОЛИ! Ей, наверное, лет сто или больше. Без упаковки", - поделилась Анна Давыдова.

Она попросила своих друзе и подписчиков поделится вариантами использования соли в таком виде.

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Теги:
Объекты культурного наследия
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