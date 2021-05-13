Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Баку начнут действовать с 19 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Баку начнут действовать с 19 мая. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Стригино (управляется УК "Аэропорты Регионов").

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Nordwind Airlines один раз в неделю на воздушных судах Embraer 190 на 110 пассажиров. Время в пути составит 2 час 45 минут.

Отметим, что сейчас в данном направлении летает авиакомпания Aeroflot, но с пересадкой в столичном аэропорту Шереметьево, поэтому время пути составляет 15-17 часов.