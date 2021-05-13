Следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве охотоведа в Нижегородской области Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве охотоведа в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Ранее ведомством было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 36-летнего жителя Ардатовского района Нижегородской области - охотоведа.

В рамках расследования этого дела было установлено, что 4 мая днем на участке около р.п. Мухтолово между находящимся при исполнении служебных обязанностей охотоведом и двумя местными жителями произошел конфликт.

Мужчины занимались незаконной охотой - это и послужило причиной конфликта. В ходе ссоры мужчины убили охотоведа, а затем сокрыли его тело в лесном массиве.

В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.