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Следователи предъявили двум мужчинам обвинение в убийстве охотоведа в Нижегородской области. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Ранее ведомством было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения 36-летнего жителя Ардатовского района Нижегородской области - охотоведа.
В рамках расследования этого дела было установлено, что 4 мая днем на участке около р.п. Мухтолово между находящимся при исполнении служебных обязанностей охотоведом и двумя местными жителями произошел конфликт.
Мужчины занимались незаконной охотой - это и послужило причиной конфликта. В ходе ссоры мужчины убили охотоведа, а затем сокрыли его тело в лесном массиве.
В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.
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