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Надежные надувные моторно-гребные лодки

19 мая 2021 11:03  [21]

Рыболовы, охотники и туристы давно оценили высокое качество и надежность надувных ПВХ лодок, на которых можно передвигаться не только с помощью весел, но и с помощью мощного съемного мотора. Компактность, маневренность, легкий вес и доступная цена — это еще не все достоинства этих незаменимых надводных транспортных средств.

Сегодня в продаже есть ПВХ плавсредства https://tulin-lodki.ru/ как короткие, так и длинные, разной вместимости, как с маленькими, так и с большими баллонами, с надувным или фанерным влагостойким днищем. Все лодки моторно-гребного типа, то есть при необходимости могут перестраиваться под любой тип управления (или с помощью мотора, или с помощью весел). Подвесные лодочные моторы, которые можно купить вместе с надувной лодкой, развивают большую скорость. Сами же плавсредства из поливинилхлорида достаточно устойчивые даже при штормовой погоде и имеют другие неоспоримые плюсы:

  • высокая прочность к повреждениям;
  • не подвергаются плесени и гниению, как деревянные;
  • устойчивы к ультрафиолету;
  • маневренность;
  • пригодны для ремонта;
  • высокая теплоизоляция;
  • не требуют специальной пропитки и окраски;
  • имеют передвижные сиденья и много отсеков;
  • подходят для заплывов на большие расстояния;
  • минимизирует удары о причал и о волны;
  • высокая эластичность и герметичность.

Водный транспорт из качественного ПВХ https://tulin-lodki.ru/ выдерживает большой вес. Он имеет компактные габариты и малую посадку, чтобы ходить на мелководье озера или реки, в узких водоемах. А также особую прочность для экстремальных сплавов по бурным горным рекам. Надувные ПВХ-лодки также подходят для спокойной рыбалки и даже скоростных заплывов в открытом море. Их сравнительно небольшой вес позволяет перевозить такой транспорт на большие расстояния без использования прицепа (просто в багажнике).

Хранить лодку из ПВХ можно в кладовой, на балконе или в гараже. Она не боится ржавчины, как ее металлические собратья и легко содержится в чистоте. Нужно просто смыть песок, грязь и тину в водоеме или сполоснуть из шланга или ведра. В рабочее состояние собрать надувную лодку очень просто и быстро. Но волочить плавсредство из поливинилхлорида по земле нельзя. Материал может получить порез или царапины, которые потом приведут к неприятным протечкам. Лучше всего переносить лодку вручную силами нескольких человек. Хотя пробить армированную ПВХ-ткань достаточно сложно, все равно беречь стоит, особенно при активной эксплуатации.

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