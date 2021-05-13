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Общество

Нижегородским регоператорам поручили ликвидировать свалки мусора до конца недели

19 мая 2021 11:24  [110] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров поручил региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами совместно с муниципалитетами до конца текущей недели ликвидировать мусорные навалы с контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Проблемы с вывозом мусора возникли в связи с пиковыми нагрузками служб.

"Минэкологии региона продолжит отслеживать ситуацию, которая сложилась на контейнерных площадках в регионе. Последствия пиковых нагрузок необходимо устранить региональному оператору и муниципалитетам совместными силами. В данном вопросе нельзя перекладывать ответственность друг на друга. Я дал поручение привести места накопления отходов в порядок и следить за их чистотой более эффективно. Только слаженная работа всех ответственных позволит улучшить экологическое состояние региона и достичь целевых показателей национального проекта "Экология", - сказал Денис Егоров.

Министр добавил, что по истечении недели инспекторы экологического надзора совместно с другими ответственными органами приступят к административному воздействию по отношению к нарушителям.

По предварительным подсчетам, за апрель 2021 года в рамках месячника по благоустройству в Нижегородской области было вывезено с различных территорий более 15 тысяч кубометров мусора. На данный момент все 52 муниципальных образования региона заключили договоры на оказание услуг по вывозу ТКО в рамках месячника по благоустройству.

Напомним, за содержание контейнерной площадки в надлежащем виде, а также контейнеров в пригодном для эксплуатации состоянии и территории вокруг контейнерной площадки в частном секторе как собственники земельного участка отвечают органы местного самоуправления (районная администрация), а в МКД эти вопросы остаются в ведении управляющей компании, которая является подрядчиком собственников.

Региональный оператор отвечает за вывоз ТКО из контейнеров в соответствии с согласованным с органами местного самоуправления графиком. Также в зоне ответственности регоператора - сбор выпавших из контейнера в момент погрузки ТКО и их транспортировка на утвержденный территориальной схемой обращения с отходами для каждой зоны деятельности определенный объект (полигон) для последующей обработки (сортировки), обезвреживания и утилизации.

Реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента РФ Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования. Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".

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Теги:
Мусор
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