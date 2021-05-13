Глеб Никитин рассказал о степени готовности строительства Школы 800 Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Готовность строительства Школы 800 в Нижнем Новгороде составляет 76%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Строительство Школы 800 ежедневно контролируется. Сейчас все работы выполнены на 76%, что соответствует графику", - сказал Глеб Никитин.

Монолитные работы выполнены на 88%, кирпичная кладка - на 73%.

Завершается подключение всех объектов Школы 800 к сетям водоснабжения и водоотведения, дождевой канализации, теплоснабжения, электроснабжения.

Закончилось создание внутренних сетей холодного водоснабжения, а создание систем горячего водоснабжения и отопления выполнено почти на 50%. Параллельно начинается монтаж фасадных конструкций (выполнено 12% работ) и внутренних перегородок (56%).

"Школа, рассчитанная на 4 550 мест, создается на условиях государственно-частного партнерства и позволит серьезно увеличить обеспеченность местами в образовательных учреждениях нижегородской агломерации. Ее строительство соответствует тем целям, которые озвучил президент России Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному Собранию", - подчеркнул Глеб Никитин.

Напомним, глава государства Владимир Путин 21 апреля в ходе послания Федеральному Собранию РФ заявил, что в рамках действующей федеральной программы и с учетом ресурсов национального института развития ВЭБ.РФ до конца 2024 года планируется построить в стране не менее 1 300 новых школ, в которых сможет учиться свыше 1 млн детей.

Как уже сообщалось, в состав Школы 800 войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе), а также центр дополнительного образования в городе Бор.

Как сообщил руководитель образовательного центра "Школа 800" Сергей Злобин, завершается первый этап формирования педагогической и управленческой команды. 21 мая в Нижнем Новгороде пройдет экспертная сессия "Образ Школы 800", участники которой обсудят концепцию работы учебного заведения.



Образовательный комплекс "Школа 800" создается в рамках национального проекта "Образование". Строительство образовательного комплекса осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение" 22 января 2020 года. Это первый в России крупный инвестиционный проект в формате государственно-частного партнерства в отношении образовательной организации.

Все корпуса Школы 800 будут объединены общей образовательной программой. Открытие комплекса позволит создать для школьников индивидуальные образовательные траектории, предоставит доступ к возможностям современной предпрофессиональной подготовки и дополнительного образования.

Ключевая идея проекта заключается в формировании школы двух ступеней: базовой школы (1-6 класс) и старшей школы (7-11 класс). На первой ступени учащиеся будут получать универсальную подготовку, в том числе изучать иностранные языки, а на второй предусмотрено не менее 10 различных направлений подготовки (гуманитарное, техническое, художественное, социально-экономическое, академическое, IT).