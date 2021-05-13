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Общество

Комитет по экологии ЗС НО поддержал внесение изменений в закон об отходах строительства и сноса

19 мая 2021 13:30  [86] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Комитет по экологии и природопользованию Законодательного собрания (ЗС НО) на заседании 19 мая поддержал внесение изменений в закон "Об отходах производства и потребления".

Согласно информации, предлагается внести изменения в статью закона, посвященную отходам строительства и сноса.

На территории Нижегородской области ежегодно образуется большое количество отходов строительства и сноса. Большая часть строительного мусора – ценные вторичные ресурсы – бой кирпича, бетона, лом черных и цветных металлов.

Вносимыми изменениями закрепляется положение о том, что перемещение отходов строительства и сноса будет осуществляться на основании разрешений на их перемещение.

Помимо этого за правительством региона будут закреплены полномочия по определению прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, которые можно захоронить.

По словам главы комитета Владислава Атмахова, порядка 70% незаконных свалок, которые находятся в лесах это как раз строительные отходы. Это и битый кирпич, и различные виды металла. То, что можно переработать и использовать как вторичный ресурс.

"В документе мы определили полномочия правительства области по регулированию порядка обращения с отходами строительства и сноса. К примеру, по каким правилам перевозить, где складировать такой мусор. Все мы помним свалку в садовом некоммерческом товариществе "Родник", на которую с 2007 года свозились разные строительные отходы, спустя десятилетие масштаб захламления составил 2,2 га, а департамент Росприроднадзора оценил накопленный ущерб на общую сумму 2,8 млрд рублей, из которых свыше 340 млн рублей – ущерб, нанесенный городу. Складирование мусора стало возможным после того, как один из предпринимателей выкупил ряд участков и стал свозить в "Родник" грунт и строительные отходы от разборки зданий и сооружений. Такого повторяться не должно", - резюмировал он.

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Теги:
Законодательное собрание Экология
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