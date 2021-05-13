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Общество

Нижегородские рыбаки стали чаще нарушать закон в 2021 году

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Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

Количество возбужденных уголовных дел по фактам незаконной добычи рыбы в Нижегородской области с начала 2021 года увеличилось по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Нижегородской области, информация о рыбоохранных мероприятиях была озвучена 19 мая на заседании комитета по экологии и природопользованию.

Рост числа нарушений эксперты объясняют ослаблением ограничений, действующих на территории Нижегородской области из-за распространения коронавируса.

С начала 2021 года в области за незаконную добычу рыбы было возбуждено 51 уголовное дело, тогда как за тот же период прошлого года – 43. Протоколов об административном правонарушении 2021 году составлено 337, а в 2020 году было составлено 199.

В ходе заседания также прозвучала информация о плане рыбоохранных мероприятий в весенний нерестовый период.

Совместная рыбоохранная работа осуществляется на 15 участках, которые расположены на Горьковском и Чебоксарском водохранилищах, а также на реках Оке, Волге и Пьяне.

Рыбоохранная работа в весенний нерестовый период 2021 года на Оке проводится с 1 апреля по 10 июня, Чебоксарском водохранилище - с 10 апреля по 10 июня, на Горьковском водохранилище - с 15 апреля по 15 июня.

Кроме того, стало известно, что комитет ветеринарии Нижегородской области в нерестовый период приостановил ветеринарно-санитарную экспертизу свежей речной рыбы, и рекомендовал запретить ее продажу.

"Традиционно комитет по экологии заслушивает информацию, связанную с нерестовым периодом. И продолжаем следить, чтобы население не нарушало правила. Особую угрозу в этот период наносят сети. Сегодня водные пространства Оки и Волги запружены ими. Это очень серьезная проблема и ее нужно решать. Проверки на водоемах показывают, что заброшенных сетей с каждым годом становится все больше. В конечном счете, они наносят невосполнимый ущерб биоразнообразию Нижегородской области", - сказал председатель комитета Владислав Атмахов.

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Теги:
Законодательное собрание Рыболовство Уголовное дело
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