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Общество

Пломбир с кишечной палочкой обнаружили в Нижегородской области

19 мая 2021 14:32  [1006] Общество

Фото: С сайта roscontrol.com

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Эксперты ФГБУ "Нижегородский референтный центр" при исследовании партии мороженого обнаружили в одном из образцов этого продукта бактерии кишечной палочки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о такой продукции, как "Мороженое пломбир ванильный, мдж 15%".

Наличие кишечной палочки в продовольствии - не только явный признак антисанитарии на предприятии, но и прямая угроза здоровью. Если кишечная палочка попадет в организм человека, то может развиться кишечная инфекция.

В референтном центре не стали уточнять, кто является производителем мороженого. Ведомство занимается исследованием продукции и, обнаружив санитарные нарушения, направляет документы в соответствующие надзорные органы.

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Теги:
Безопасность Продовольствие
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