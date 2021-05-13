Памятник создателю "Толкового словаря" Владимиру Далю установят в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Скульптура Даля в Калужской области Фото: С сайта ethnomir.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Памятник создателю "Толкового словаря живого великорусского языка" Владимиру Ивановичу Далю установят в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий 19 мая 2021 года.

С предложением установить памятник обратился Фонд сохранения культурного наследия В.И. Даля.

Владимир Даль проживал в Нижнем Новгороде с 1849 по 1859 годы и являлся управляющим Нижегородской удельной конторой. За это время он основал первые в стране профессионально-технические училища, открыл больницы и школы, проводил реформирование суда и полиции, участвовал в развитии Нижегородской ярмарки, готовил народное ополчения для обороны Крыма. Также именно в Нижнем Новгороде были созданы основные труды писателя.

По словам одного из инициаторов установки памятника, нижегородского бизнес омбудсмена Павла Солодкого, памятник Далю будет выглядеть как бронзовый бюст на гранитном постаменте. Его изготовят до конца июля этого года и установят на Верхне-Волжской набережной у дома №24 корпус 1 по улице Минина.

Торжественное открытие памятника предлагается провести в рамках праздничных мероприятий в честь 800-летия Нижнего Новгорода.

Председатель городской Думы, сопредседатель Комитета по увековечению памяти Олег Лавричев поддержал инициативу об установке памятника, отметив, что память о нижегородском периоде жизни великого лексикографа должна быть достойно сохранена.

"Владимир Иванович Даль прожил в Нижнем Новгороде 10 лет, и за это время успел сделать многое и для губернии, и для русской словесности. Именно здесь он завершил свою многолетнюю работу по собиранию русских пословиц, трудился над своим главным детищем "Толковым словарем живого великорусского языка". Он проявил себя как меценат, поддерживал местные таланты. На его знаменитых творческих "четвергах" собиралась вся нижегородская интеллигенция. Уверен, что открытие памятника Далю станет прекрасным подарком к 800-летию Нижнего Новгорода и 220-летию писателя", – прокомментировал Олег Лавричев.