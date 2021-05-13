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Спорт

Глеб Никитин вручил медали первенства ФНЛ футболистам ФК "Нижний Новгород"

19 мая 2021 18:32  [36] Спорт

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 19 мая вручил медали первенства ФНЛ футболистам ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Чествование футболистов ФК "Нижний Новгород", завоевавших бронзовые медали первенства Футбольной Национальной Лиги сезона 2020-2021 и получивших путевку в Российскую премьер-лигу, состоялось в Нижегородском кремле.

"Выхода в премьер-лигу ждали все нижегородские болельщики и любители спорта. Команда на протяжении сезона продемонстрировала сплоченность в самых сложных моментах, преодолела трудности, связанные с пандемией, и выдала осенью беспроигрышную серию из 18 матчей. Это позволило "Нижнему Новгороду" войти в тройку лидеров ФНЛ и получить право выступать в высшем футбольном дивизионе России. Это прекрасный подарок к 800-летию Нижнего Новгорода. У нас есть все необходимое, чтобы проводить матчи на самом высоком уровне. Главная задача, - чтобы как можно больше людей ходило на стадион "Нижний Новгород". Это можно сделать, только показывая достойную борьбу до последних минут", - сказал Глеб Никитин.

Глава региона добавил, что выход футбольного клуба "Нижний Новгород" в премьер-лигу поможет и массовому спорту.

"Это соответствует задачам, определенным национальным проектом "Демография". В 2018 году президент России Владимир Путин поручил, чтобы наследие чемпионата мира использовалось именно для развития спорта. Сейчас сделан еще один шаг в этом направлении", - пояснил Глеб Никитин.

Для Российской премьер-лиги новый сезон 2021/2022 стартует 25 июля 2021 года, завершится чемпионат России 22 мая 2022 года. Новый сезон станет для РПЛ юбилейным, 30-м по счету.

Футбольный клуб в Нижнем Новгороде основан 1 июня 2015 года. Первое название - "Волга-Олимпиец", затем - "Олимпиец", с 2018 года переименован в ФК "Нижний Новгород". Команда в первый сезон (2017/2018) своего выступления сохранила прописку в ФНЛ, успешно сыграв три тестовых матчах на стадионе "Нижний Новгород", построенном к футбольному мундиалю. В сезоне 2018/2019 ФК "Нижний Новгород" занял 4-е место из 20 команд ФНЛ и в стыковых матчах уступил клубу РПЛ, самарским "Крыльям Советов" (по сумме двух встреч – 1:3, 1:0).

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