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Общество

Около 110 тысяч юных нижегородцев смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году

19 мая 2021 18:57  [103] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Около 110 тысяч детей из Нижегородской области смогут отдохнуть в летних лагерях в 2021 году. Такую информацию озвучил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

Он пояснил, что бюджетные расходы на детскую оздоровительную кампанию составят около 1,3 млрд рублей.

Летом в регионе будут работать 1 113 лагерей, в том числе 53 загородных лагеря, шесть санаторно-оздоровительных лагерей, 20 лагерей с круглосуточным пребыванием, один санаторий, 877 лагерей с дневным пребыванием, 154 лагеря труда и отдыха и два палаточных лагеря.

"Мы рассчитываем, что отдохнуть в лагерях в этом году сможет около 110 тысяч детей. Летняя оздоровительная кампания стартует 1 июня. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора наполняемость стационарных лагерей с круглосуточным пребыванием составит 75%. Будут соблюдаться все действующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.

Он добавил, что все организации принимаются межведомственными комиссиями с участием представителей надзорных органов. Без наличия санитарно-эпидемиологического заключения и акта приемки лагерь функционировать не сможет. За каждым круглосуточно работающим лагерем закреплена медицинская организация для оказания медпомощи и при необходимости - госпитализации.

В организации отдыха детей рекомендовано принимать на работу сотрудников, прошедших вакцинацию от COVID-19. Всего планируется привить около 9 тысяч человек, работающих в детских лагерях. На сегодняшний день 30% из числа персонала уже получило по две аппликации вакцины.

Особое внимание уделяется вопросам обеспечения безопасности детского отдыха: пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности.

"В начале каждой смены запланированы тренировочные занятия по действиям в случае террористической угрозы, чрезвычайных ситуаций", - подчеркнул Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию предложил в 2021 году возвращать половину стоимости путевок для детей в летние лагеря. По информации Федерального агентства по туризму, для участия в системе кешбэка путевка может быть приобретена у организаций, являющихся партнерами системы МИР. Отдых при этом организуется в лагерях, которые находятся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления регионов. Реализовывать путевки могут туроператоры, зарегистрированные в едином реестре и в электронных системах агрегаторов туристических услуг. Тех, кто заключит соглашения и станут партнерами программы МИР, можно будет найти на сайте мирпутешествий.ру.

По предварительной информации, в программу планируют войти 11 лагерей Нижегородской области. Список будет размещен на официальном сайте министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области в конце мая.

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Теги:
Детские лагеря
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