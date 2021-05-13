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Политика

"Нижегородская область сформировала программу, выводящую на новый уровень", - Марат Хуснуллин

19 мая 2021 20:00  [47] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации отдельных положений послания президента Федеральному собранию, оглашенного 21 апреля.

Одной из тем стала реализация инфраструктурных проектов.

"Обращаю внимание, уважаемые коллеги: мы договорились, что к 2024 году объем проектов, профинансированных за счет инфраструктурных кредитов, должен составить не менее 500 миллиардов рублей. В правительстве РФ уже рассматриваются такие проекты с участием государства и частного бизнеса. Я в послании их называл, как вы помните. Это Северный широтный ход, развитие общественного транспорта в наших городах-миллионниках: в Нижнем Новгороде, Челябинске, а также в Красноярске", - напомнил глава государства.

"Надо наладить четкое и ритмичное взаимодействие со всеми участниками процесса. И вновь повторю: правительство должно оказать субъектам Федерации всю необходимую поддержку для реализации этих и других инфраструктурных проектов, включая комплексное развитие территорий и нового жилищного строительства", - добавил Владимир Путин.

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин доложил президенту, что Нижегородская область станет одним из пилотных регионов по реализации проектов территориального развития с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

"По теме инфраструктурных бюджетных кредитов мы очень активно работали с Нижегородской областью. У региона сформирована прорывная программа с большим финансированием, которая выведет Нижний Новгород совершенно на новый уровень. Это одновременно и транспорт, и строительство моста и дороги, и развитие жилищного строительства, и модернизация всего общественного транспорта. Непростая задача, но мы видим, что такие проекты обеспечат прорыв региону, и готовы их реализовывать в качестве пилотных", - рассказал Марат Хуснуллин.

По его словам, реализация проектов территориального развития Нижегородской области с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов сейчас активно прорабатывается с Минфином РФ и Минэкономразвития РФ.

Как отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в регионе идет активная работа над реализацией поручения президента России.

"Мы одними из первых в стране начали разработку таких проектов. При планировании новых направлений развития Нижнего Новгорода изначально предусматривали и создание необходимой инфраструктуры. Поддержка президента и правительства страны позволяет в короткие сроки существенно продвинуться вперед", - пояснил Глеб Никитин.

Он добавил, что все проекты - строительство метро, дублера проспекта Гагарина, нового моста через Оку, новых школ и детских садов, редевелопмент исторического центра - в конечном итоге дадут результат в виде роста налоговых поступлений и оживления деловой активности.

"Это позволит сохранить темпы развития, взятые в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода", - сказал Глеб Никитин.

Напомним, 13 мая 2021 года глава региона принял участие в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию в РФ. Оно прошло под председательством заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина. В ходе заседания Глеб Никитин представил комплексную программу развития Нижегородской агломерации.

Среди проектов губернатор выделил развитие южных территорий города для жилищного строительства с потенциальным выходом жилья на пилотных площадках на уровне 3,4 млн кв метров. Также в заявке Нижегородской области представлен проект редевелопмента исторического центра Нижнего Новгорода с вовлечением в активную городскую жизнь более 300 га. Третий элемент программы – комплексная реформа системы общественного транспорта с опорой на внеуличный общественный транспорт – в первую очередь на метрополитен и городской наземный электротранспорт. Самым капиталоемким проектом является развитие метрополитена. Данная работа ведется в рамках исполнения перечня поручений по реализации послания президента Федеральному собранию.

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Теги:
Владимир Путин Транспорт Финансы
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