Строительный брус и фанера высочайшего качества из пилорамы

Предложение пилорамы – это, прежде всего, высококачественная трехслойная фанера, которая производится путем склеивания трех слоев древесины под прямым углом (угол зерна в отдельных слоях). Высочайшее качество проклейки всегда гарантируется благодаря новейшей технологической линии, управляемой квалифицированным персоналом, а также тщательно подобранному сырью и клею высочайшего качества. Кроме того, пилорама "Кедр" также предлагает широкий выбор изделий из строительной древесины. Узнайте подробнее о пилораме на сайте. Также мы принимаем заказы на отдельные виды деревянных материалов от наших клиентов.

Термическая обработка древесины

Пилорама "Кедр" предлагает услуги сушки древесины. Термическая обработка придает древесине совершенно новый набор свойств. Стабильность размеров и прочность в сочетании с легкостью и чрезвычайно высокой влагостойкостью. Также там предоставляют услуги по пропитке древесины.

Что их отличает:

использование современных технологий,

стандарт, отвечающий европейским требованиям,

высокое качество,

высокая эффективность сушки,

возможность согласования цен и обеспечения выгодных условий оплаты.

Услуги лесопилки

Создавая лесопильный завод, с самого начала они стремились предоставить комплексные услуги, связанные с этой отраслью. Поэтому там стараюися постоянно расширять сферу предложения, отвечая ожиданиям клиентов. В настоящее время вместе с командой они могут предоставить следующие виды деятельности и продукты:

Строительная древесина - в т.ч. пиломатериалы или строительные штампы;

Накладки и контробрешетки - элементы стропильной фермы. Заплаты и контррейки различаются по поперечному сечению;

Опалубочные плиты - из древесины хвойных пород, обычно используются на строительных площадках;

Столярные услуги - включают изготовление различных конструкций из дерева, используемых на строительных площадках. В основном это стропильные фермы, каркасные дома, а также беседки и навесы. Также возможно изготовление множества других конструкций - все зависит от концепции заказчика.

Вопрос цены зависит от размера и типа заказа.

Вне зависимости от вида услуги, все заказы выполняются в соответствии с заранее оговоренными сроками. Лесопилка гарантирует, что использует высококачественную древесину и выполняет свою работу точно и надежно.

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