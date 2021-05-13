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Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым

19 мая 2021 21:02  [94] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иваном Советниковым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

"Нижегородская область – лесной регион. Леса занимают практически половину территории. Это, в свою очередь, накладывает на нас особую ответственность по многим направлениям. Одно из важнейших – охрана лесов от огня. На протяжении последних 5 лет в области не допущено крупных лесных пожаров. Это стало возможным во многом благодаря применению современных технологий. В прошлом году мы завершили формирование целостной системы видеомониторинга. Она включает 93 камеры видеонаблюдения и охватывает весь лесной фонд области. На базе региональной диспетчерской службы создан Центр мониторинга лесных пожаров", - рассказал Глеб Никитин.

Для борьбы с незаконным оборотом древесины было проведено обновление лесопатрульной техники, оснащённой системами ГЛОНАСС и радиосвязью, для мониторинга используются возможности квадрокоптеров, а также внедрена разработка нижегородских учёных – прибор дистанционного обнаружения незаконной деятельности в лесу.

"Ещё один приоритет – решение задач по применению в отрасли цифровых технологий. В связи с этим у нас разрабатывается региональная геоинформационная система ведения лесного хозяйства", - добавил губернатор.

"Регион активно наращивает объемы софинансирования по основным мероприятиям. Это несопоставимо с тем, что было ранее. Главное - не останавливаться на достигнутом. По инициативе президента России Владимира Путина сейчас идет реформа лесохозяйственного комплекса, поставлена задача по декриминализации отрасли. В Нижнем Новгороде мы проводим большой семинар по обсуждению происходящих изменений", - отметил Иван Советников.

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Теги:
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