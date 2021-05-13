ГК "Серконс" перезапустила уникальную лабораторию в Поволжье

Обновленная лаборатория создана на базе "Нижегородского центра технической диагностики, экспертизы и сертификации" (НЦТД). После дооснащения лаборатория насчитывает более 200 единиц современных средств измерений, большое количество вспомогательного оборудования, испытательных стендов и стандартных образцов. На площадке трудится квалифицированный персонал, готовый проводить более 250 методов различных тестов, число которых будет расти.

Некоторые виды испытаний, которые теперь сможет предложить лаборатория НЦТД, уникальны не только для региона, но и для страны в целом. К примеру, только здесь действует бронекамера, которая создана в единственном экземпляре. Она разработана и изготовлена по индивидуальному техзаданию НЦТД. В бронекамере испытывается на прочность и плотность оборудование, которое работает под избыточным давлением. Контроль за процессом испытаний осуществляется при помощи системы видеонаблюдения.

"Испытания подобного оборудования предусмотрены техническим регламентом ТР ТС 032 Таможенного союза. Регламент описывает требования безопасности оборудования, работающего под высоким давлением. То есть теперь у производителей газовых баллонов, трубопроводов и трубопроводной арматуры Поволжья появилась возможность для полноценных испытаний", – отметил руководитель испытательной лаборатории Максим Титов.

Лаборатория создана на базе хорошо известного центра в Поволжье. С 2012 она работает в составе ООО "Нижегородского центра технической диагностики, экспертизы и сертификации". Тогда ее создание стало итогом многолетнего сотрудничества Горьковского политеха и компании "Лукойл". Репутацию крупнейшего экспертного центра региона с высочайшим научным потенциалам всегда обеспечивали уникальные научные кадры лаборатории – выпускники лучших вузов страны.

"В любом деле наступает предел развития. Но после того как лаборатория и ее сотрудники стали частью группы компаний Sercons, у нас открылось второе дыхание. Мы переехали в новое помещение, у нас нет недостатка в новом оборудовании и специалистах", – рассказывает руководитель испытательной лаборатории Максим Титов.

Справка

Испытательная лаборатория ООО "НЦТД" аккредитована Федеральной службой по аккредитации для проведения работ по исследованиям и измерениям продукции в пределах своей области аккредитации с целью подтверждения соответствия требованиям в системе ГОСТ Р и Технических регламентов ТР ТС 010, ТР ТС 032, ТР ТС 004.

Лаборатория занимается проведением испытаний:

• Трубопроводных, сварных соединениий

• Сосуды, аппараты, котлы, трубопроводы и сварные соединения контролируемые методами УЗК и акустической эмиссией

• Продукция, контролируемая неразрушающим контролем

• Трубы, баллоны, детали трубопроводов

• Котлы, теплообменные аппараты, пароводяные подогреватели

• Сосуды, аппараты, оборудование и трубопроводы, работающие под избыточным давлением

• Продукция, контролируемая методами визуального и измерительного контроля

• Аппараты воздушного охлаждения

• Пластинчатые и кожухотрубчатые теплообменники

• Грузоподъемные краны, ручные и электрические тали, кошки

• Вагоны-цистерны, машины и оборудование, продукция машиностроения

• Станки металлообрабатывающие, металлорежущие и деревообрабатывающие

• Подъемные сооружения и оборудование, используемое совместно с ПС

• Электрооборудование машин и механизмов

• Изделия, требующие нормирования степени защиты, обеспечиваемое оболочками

• Оборудование для мукомольных предприятий

• Шум на рабочих местах, уровень звуковой мощности

• Эквивалентный уровень звука, уровень звукового давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках

Испытательная лаборатория НЦТД аккредитована Федеральной службой по аккредитации для проведения работ по исследованиям и измерениям продукции в пределах своей области аккредитации с целью подтверждения соответствия требованиям в системе ГОСТ- Р и Технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010, ТР ТС 032, ТР ТС 004.

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