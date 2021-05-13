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Общество

Более 2,6 тысяч обращений с присасыванием клещей зарегистрировано в Нижегородской области

20 мая 2021 09:54  [47] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 2,6 тысяч обращений с присасыванием клещей зарегистрировано в Нижегородской области. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Согласно информации, по состоянию на 20 мая в регионе зарегистрировано более 2,6 тысяч обращений в медицинские организации по поводу присасывания клещей (в том числе 707 детей).

Так, такие обращения были зарегистрированы в 48 районах области (из 49) и 8 районах Нижнего Новгорода. Наибольшее количество случаев присасывания зарегистрировано в Городецком (270), Борском (229), Семеновском (149) районах области, а также в Автозаводском (216), Канавинском (117), Ленинском (105), Московском (132) районах Нижнего Новгорода и в Дзержинске (209).

Присасывание клещей происходило в лесном массиве в 53,0% случаев, в деревнях и селах (19)%, на придомовых территориях в 14%, на садово-огородных участках в 10%.

В результате обследования всех клещей были выявлены 10 клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита, еще 29 клещей инфицированных иксодовым клещевым боррелиозом.

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Теги:
Клещи
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