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Общество

Компания "Горстрой" займется благоустройством второй очереди сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде

20 мая 2021 10:12  [131] Общество
документация с сайта госзакупок

документация с сайта госзакупок

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ООО "Горстрой" займется благоустройством второй очереди сквера им. Свердлова в Нижнем Новгороде. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Согласно информации, конкурс по рассмотрению заявок состоялся 18 мая.

Комплексный договор включает в себя разработку проектно-сметной документации и строительно-монтажные работы. Их планируется завершить в октябре 2021 года. Благоустройство будет выполнено на территории сквера (за отелем "Mercure").

Там, согласно документации, будет создана зона для проведения небольших культурных мероприятий, спортивная зона с уличными тренажерами и игровыми элементами; установлен туалетный модуль, дополнительное освещение и велопарковка. Будет также проведено озеленение территории.

Цена контракта составит 54,7 млн рублей.

Напомним, в конце декабря 2020 года состоялось открытие первой очереди благоустройства сквера им. Свердлова. Там появились места для отдыха, игровая зона, площадка для мероприятий, навес для ожидания транспорта, обновилось озеленение и освещение.

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Теги:
Благоустройство Парки
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