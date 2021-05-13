Возможности компании UBK Markets по оказанию брокерских услуг на фондовых рынках

Известный бренд UBK Markets, созданный цифровой компанией Simcord в 2011 году для работы в сфере оказания брокерских услуг, завоевал популярность у трейдеров благодаря активному внедрению новейших цифровых технологий в финансовые спекуляции.

До этого в 2002 году была создана компания с одноименным названием UBK Markets, целью которой стало изучение всей индустрии фондового рынка с целью последующего внедрения программного обеспечения в работу трейдеров, работающих на фондовых рынках. Также команда единомышленников должна была дать аналитический анализ перспектив развития данной финансовой индустрии.

На основе полученной информации в дальнейшем было решено создать компанию, оказывающую сервисные услуги в брокерской сфере. Для работы на валютных и фондовых рынках активно использовались современные цифровые технологии, которые позволили существенно упростить работу трейдеров. О UBK Markets отзывы тех, кто пользовался их услугами, только положительные. Так как в компании работают опытные брокеры, а трейдерам действительно предлагаются уникальные условия для профессионального роста.

Возможности бренда UBK Markets

Создав современную платформу для оказания брокерских услуг на базе торгово-аналитической программы iPro Marketplace, компания стала оказывать брокерские услуги на европейском рынке. Для этого она зарегистрировалась в кипрском офшоре.

UBK Markets имеет для этого официальную лицензию, на основе которой обеспечивается надежная защита их инвестиций. О работе ЮБК Маркетс отзывы инвесторов в массе своей положительные. Даже в случае банкротства или неплатежеспособности ее клиенты получают от нее полную финансовую и юридическую защиту.

Благодаря использованию в работе iPro Marketplace, в которой применяются авторские цифровые программы компании Simcord, компания UBK Markets смогла создать уникальные инструменты для проведения финансового анализа и эффективного управления инвестируемым на фондовые рынки капиталом.

Залог успешной деятельности в оказании брокерских услуг – использование авторской программы iPA - Intelligent Processing Algorithms. Благодаря ей клиенты компании имеют возможность экономить свое время и максимально использовать все возможности валютных и фондовых рынков. В нее входит три составные части:

Техническая база iPA;

Счет iPA-Управляющий для передачи торговых сигналов провайдера;

Счет iPA-Инвестор для проведения дублирования торговых сделок в автоматическом режиме.

Также клиента защищает программа риск-менеджмента, с которой можно успешно совершать любые сделки, не боясь крупных материальных потерь.

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