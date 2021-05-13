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Электросамокат - надежный транспорт для города

20 мая 2021 11:24  [36]

Качественный и быстроходный электросамокат — отличный транспорт с высокоэффективным и мощным двигателем, который все прочнее и прочнее входит в жизнь городских жителей. Он удобен в использовании, особенно брендовый самокат Xiaomi и ездить на нем можно, имея любую физическую подготовку.

Преимущества современных электросамокатов

Изготавливают современные электронные самокаты с заботой о комфорте. Есть модели с сиденьем и без. С сиденьем особенно актуальны для детей и пожилых людей, которые хотят немного отдохнуть во время езды.

Владеть электросамокатом сегодня мечтает практически каждый житель планеты. Многие просто берут такое транспортное средство в прокат, но дешевле иметь личного "железного коня". Тем более у него много достоинств:

  • позволяет сэкономить на общественном транспорте;
  • доступная цена;
  • развивает достаточно большую скорость;
  • высокая экологичность;
  • легкость в уходе и хранении;
  • экономия на бензине, автосервисе, оплате за проезд.

Иностранные и отечественные электросамокаты обладают высокой маневренностью. Благодаря их компактным размерам легко проехать вокруг разных препятствий, по узким улицам. Да и забыть о бесконечных пробках очень приятно и приносит существенную экономию времени.

Разнообразные модели электросамокатов

Модели электросамокатов отличаются габаритами и мощностью мотора, а также типом батареи, амортизации, видом колес, наличием сиденья (стационарного или съемного). Для любителей передвигаться с комфортом лучше обратить внимание на электросамокаты с эргономичным седлом, что существенно снижает нагрузку на ноги и спину. А молодым и активным райдерам подойдут модели без седла. Многие устройства имеют функцию регулировки высоты рулевой стойки, что позволяет ездить на самокате даже самым высоким людям. Некоторые электросамокаты имеют широкую платформу, позволяющую ездить с кем-то еще, например, с ребенком.

Как ухаживать за электросамокатом

Чтобы срок службы электросамоката был максимальным, за ним нужно правильно ухаживать. Если он попал под дождь, то загрязнившиеся детали нужно промыть простой водой и вытереть сухой тряпкой. Перед началом каждой езды нужно проверить наличие всех деталей, болтиков, резьбы, подшипников, креплений. Подкрутить те, которые немного разболтались. И важно помнить, что городские электросамокаты не предназначены для выполнения экстремальных трюков и прыжков. При такой эксплуатации они быстро выходят из строя.

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