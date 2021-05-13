В ритме мегаполиса: какой электротранспорт может заменить автомобиль

Многие производители электроники и компьютерной техники ориентируются на рынок электротранспорта. Рассказываем, какие экологичные способы передвижения по городу могут заменить привычные автомобили.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Электрические самокаты просты в управлении и развивают достаточно высокую скорость. Даже при полном разряде аккумулятора можно продолжить путь, отталкиваясь ногой. Великолепная эргономика — еще одно неоспоримое преимущество. Как правило, транспортные средства с легкостью складываются. Благодаря компактности и небольшому весу их можно переносить в руках и перевозить в общественном транспорте.

Электросамокат Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 станет превосходной заменой привычному городскому транспорту. Модель оснащена двигателем мощность 300 Вт, который позволяет развивать скорость до 25 км/ч. Емкость аккумулятора составляет 12,4 Ач. Запас хода — 45 км. Колеса диаметром 21,6 см обеспечивают плавную езду как по асфальту, так и по грунтовой дороге. Для безопасной остановки предусмотрена двойная тормозная система. При весе 14,2 кг электросамокат может выдержать нагрузку до 100 кг.

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Гироборд Ninebot Mini

Гироборды легкие, быстрые и компактные. Оснащены достаточно мощными электродвигателями и гироскопическими датчиками для самобалансировки и поддержания горизонтального положения площадки для ног. В связи с их популярностью многие компании начали производство гиробордов разных размеров и ценовых категорий. Есть возможность найти модели буквально на любой вкус и кошелек.

Ninebot Mini способен разгоняться до 16 км/ч и на одном заряде аккумулятора (4,3 Ач) может проехать 30 км. Для удобства водителя предусмотрена рулевая стойка (не регулируется по высоте). Корпус выполнен из прочного магниевого сплава, за счет чего масса составляет 12,8 кг. Габаритные огни обеспечивают заметность транспортного средства в темное время суток. Пыле- и влагозащита соответствует классу IP54. Максимальная нагрузка — 120 кг. Есть возможность удаленного управления.

Моноколесо In Motion V10F

Электрические самобалансирующие колеса обладают отличной маневренностью. По обе стороны расположены подножки, как правило, с резиновым покрытием для лучшей устойчивости водителя. Балансировка вправо и влево осуществляется человеком, а управление — наклоном тела.

Модель In Motion V10F выдерживает нагрузку до 120 кг. Расстояние, которое можно проехать на одном заряде аккумулятора, составляет 100 км. Мощность двигателя — 2000 Вт. В штатном режиме моноколесо развивает скорость до 40 км/ч. Весит 20 кг. Предусмотрена надежная складная ручка, которая позволяет нести его в руках или просто катить рядом. Корпус защищен от воды и пыли по стандарту IP55.

Электровелосипед LikeBike Bruiser

Электровелосипеды не генерируют громкий шум, не вырабатывают выхлопные газы и позволяют быстро передвигаться по городу без особых усилий. Если батарея разрядится, можно использовать педальный привод. Это отличный вариант для тех, кто ведет активный образ жизни и заботится о своей физической форме.

Фетбайк LikeBike Bruiser легко преодолевает труднопроходимые препятствия вроде рыхлого снега, песка или грязи. Диаметр колес — 26 дюймов. Электровелосипед способен развить скорость до 40 км/ч и проехать на одном заряде батареи до 60 км. Мощность двигателя составляет 500 Вт. Для обеспечения дополнительной тяги в гибридном режиме предусмотрена 7-скоростная трансмиссия. Дисковая гидравлическая тормозная система Tektro обеспечивает быстрое и безопасное торможение.

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