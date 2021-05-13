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Общество

Глеб Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ

20 мая 2021 15:26  [144] Общество

Фото: Кирилл Мартынов, pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ. Об этом сообщает правительство региона.

Согласно информации, 20 мая глава региона принял участие в заседании совета научно-образовательных центров мирового уровня, которое провели заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и помощник президента России Андрей Фурсенко.

В ходе выступления Глеб Никитин представил основные направления деятельности Нижегородского НОЦ. Как отметил глава региона, Нижегородский научно-образовательный центр включает в себя 29 участников (шесть университетов, пять научных организаций, 17 предприятий, одну управляющую компанию), реализующих более 100 проектов совместно с более чем 70 организациями-партнерами. Контур деятельности центра - более 10 регионов России и несколько зарубежных стран.

"Благодаря созданию НОЦ уже удалось привлечь около 300 млн рублей для наших участников. Конечно, они и сами инвестируют в передовые технологии. Вместе с мерами государственной поддержки финансовое обеспечение реализации программы деятельности Нижегородского НОЦ за 2020 год составило порядка 1,8 млрд рублей", - сказал Глеб Никитин.

Одним из перспективных проектов является создание полимеров, разлагающихся за 6-18 месяцев вместо сотни лет.

"Использование биоразлагаемых полимеров вместо традиционного пластика снижает степень негативного воздействия на планету. Однако производство таких материалов все еще остается слишком дорогим по сравнению с синтетическими полимерами. Разработанная Институтом металлоорганической химии РАН технология изготовления специальных катализаторов позволяет удешевить процесс в 2-3 раза. В рамках НОЦ мы собираем производственную цепочку создания готового продукта. Для этого ведем переговоры о появлении промышленного производства в Нижегородской области, а институт, в свою очередь, выступит разработчиком основного компонента – катализатора", - сказал Глеб Никитин.

Как отметил губернатор Нижегородской области, одна из важнейших задач НОЦ – это поиск заказчиков инновационной продукции.

"Эту работу мы ведем и планируем продолжать по проекту "Цифровые устройства управления и защиты интеллектуальных электрических сетей", который реализует Нижегородский государственный технический университет. Созданная программно-аппаратная платформа имеет уникальные характеристики. Она сокращает время срабатывания защиты электрических сетей до 90%, что обеспечивает уменьшение ущерба от возможных аварий и отключений. При этом применяемая технология виртуализации устройств позволяет снизить расходы на оборудование управления и защиты до 60%. Такие характеристики превосходят все существующие на рынке устройства-конкуренты", - рассказал Глеб Никитин.

Еще один представленный проект - создание производства низковязкого масла-пластификатора – это совместная разработка участников НОЦа – Университета имени Лобачевского и компании "Оргхим". Эти масла, добавляемые в резиновые изделия, в частности в автомобильные шины, снижают риск негативного воздействия на здоровье человека (из-за мелких частиц шин, образуемых при движении автомобиля). Мировое превосходство технологии обусловлено универсальностью при использовании в производстве различных видов резиновых и пластиковых изделий.

"Также предполагается локализация лабораторий по доработке продукта на базе инновационного научно-технологического центра "Квантовая долина". Он станет инфраструктурным воплощением технологического прорыва, обеспеченного представленными проектами", - отметил Глеб Никитин.

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Теги:
Глеб Никитин Наука
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