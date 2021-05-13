Занятия по биатлону хотят возродить в нижегородских школах Общество

Занятия по биатлону хотят возродить в образовательных организациях Нижегородской области.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания, сегодня – 20 мая, в областном парламенте прошло заседание круглого стола, где обсуждался проект "Биатлон в школу".

В мероприятии приняли участие депутаты Александр Ефремцев и Ирина Гончарова, а также представители Союза биатлонистов России, областного министерства образования, науки и молодёжной политики, министерства спорта, ДОСААФ Нижегородской области, "ЮНАРМИИ", ВУЗов, бизнес-сообщества, общественных организаций, спортивных волонтёров.

Участники обсудили развитие материально-технической базы биатлона, создание секций по этому виду спорта в рамках школьных спортивных клубов, перспективах открытия отделения биатлона в Нижегородском училище Олимпийского резерва, а также об участии вузов в процессе подготовки кадров для биатлона.

Проект "Биатлон в школу" предусматривает использование пневматического оружия.

"Решение о реализации этого проекта на территории России было принято 6 октября прошлого года комиссией общественного совета министерства спорта РФ массовых видов спорта и ГТО. Регионам было рекомендовано реализовать проект - определили 11 пилотных субъектов. Одним из них стала Нижегородская область. Сегодня этот проект уже реализуется в Свердловской, Курганской областях, Ханты-Мансийском округе", - рассказал председатель Свердловского регионального отделения ОГФСО "Юность России", соавтор проекта "Биатлон в школу" Юрий Громыко.

"Для занятий этим видом спорта в образовательные учреждения страны было безвозмездно передано около 600 комплектов оборудования. Сейчас мы активно предлагаем подключиться к нашему проекту коммерческие структуры и поддержать нас. Ведь это благое начинание, которое позволяет воспитать из наших детей не только будущих спортсменов, но и людей с патриотическим самосознанием", - добавил он.

"Биатлон, с которого мы начинаем, пневматический. Соревнования по этому виду спорта можно проводить в лесном массиве, на спортивном стадионе. При этом оружие достаточно простое в обращении и не требует особых условий для транспортировки, хранения. Пневматический биатлон значительно отличается от настоящего. Там не нужны дорогие патроны и стрельбища, здесь все бюджетно", - поделился председатель общественной физкультурно-спортивной организации "Федерация биатлона Нижегородской области" Вадим Полубарьев.

"После 25-ти лет отсутствия в повестке дня сегодня вопрос о возрождении биатлона опять появился. Это отличный вид спорта, где работают все группы мышц, воспитывается характер, дисциплина. Здорово, что проект "Биатлон в школу" дает возможность каждому ребенку прикоснуться к физкультуре и спорту именно через биатлон. Сейчас это третий по популярности вид спорта у нас в России и во всем мире. Я надеюсь, что сегодняшний круглый стол даст хороший толчок к тому, чтобы этот вид спорта опять стал популярным и культивировался в Нижегородской области", - отметил Александр Ефремцев.

Кроме того, на заседании была озвучена информация, депутаты Законодательного собрания сегодня активно поддерживают биатлон. Так, при поддержке Артема Баранова в школе 181 Канавинского района Нижнего Новгорода организована секция по этому виду спорта. А при поддержке Александра Ефремцева было установлено освещение лыжных трасс в Княгинино, Бутурлино, Гагино, а также ежегодно выделяются денежные средства на проведение финала по лыжным гонкам среди сельских районов в Бутурлинском районе.

Итогом мероприятия стал сбор предложений для формирования итоговой резолюции. В ней будут отражены пути развития биатлона в регионе с учётом уставных целей, задач, интересов и программ всех заинтересованных сторон. За реализацией резолюции будет следить координационный совет, который создадут в ближайшее время.