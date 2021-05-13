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Общество

Количество "Валдаев" в Городец и Макарьево увеличено с двух до пяти

20 мая 2021 18:29  [96] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Количество судов на подводных крыльях (СПК) "Валдай 45Р" по маршрутам от Нижнего Новгорода до Городца и Макарьева в навигацию 2021 года составит пять единиц. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Нижегородской области Артем Бафанов.

В 2020 году на данных маршрутах курсировало лишь два "Валдая", которые выполнили 47 рейсов.

Напомним, что навигация "Валдаев" открылась сегодня – 20 мая. Судно ушло в первый рейс в Городец. С завтрашнего дня также планируются рейсы в Чкаловск, однако организаторы будут учитывать погодные условия и высоту волны на Горьковском море.

По мнению Артема Бафанова, изменение обстановки по коронавирусу на более благоприятную, а также увеличение числа судов, "Валдаями" в 2021 году в Городец и Макарьево воспользуется не меньше 10 тысяч нижегородцев и гостей города.

"Речные перевозки с использованием судов на подводных крыльях исторически были на нижегородской земле, и мы хотим снова сделать их символом Нижнего Новгорода", - сказал исполняющий обязанности заместителя министра транспорта.

Как сообщал ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в год 800-летия Нижнего Новгорода в регионе ожидают свыше 240 тысяч круизных туристов и тех, кто воспользуется речными прогулками.

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Теги:
Водный транспорт Транспорт
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