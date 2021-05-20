Более 60 нерегулируемых пешеходных переходов создадут в Нижегородской области в 2021 году Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Более 60 нерегулируемых пешеходных переходов создадут в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Речь идет о 62 пешеходных перехода, обустроенных в соответствии с современными нормами безопасности по нацпроекту "Безопасные качественные автомобильные дороги".

Работы будут проведены на территории Ардатовского, Балахнинского, Большеболдинского районов, городского округа город Бор, Варнавинского, Ветлужского, Вознесенского, Володарского, Дальнеконстантиновского, Дивеевского, Краснобаковского, Кстовского, Лысковского, Лукояновского, Починковского районов, городского округа Первомайск, Сергачского, Сеченовского, Тоншаевского, Шарангского районов и городского округа Шахунья.

Общий объем финансирования составит 45 млн рублей.

"С 17 по 23 мая на территории России, как и во всем мире, проводится Глобальная неделя безопасности дорожного движения, объявленная Организацией Объединенных Наций. Мы напоминаем водителям о том, что снижение скорости перед пешеходным переходом, как в населенных пунктах, так и на трассе, может спасти жизнь пешеходу", - сказал министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павел Саватеев.

Подрядным организациям предстоит выполнить работы по установке дорожных знаков "пешеходный переход", нанести горизонтальную разметку, установить металлическое ограждение, а также мигающие желтым светофоры, которые предупредят водителей о приближении к пешеходному переходу. Пешеходные переходы вблизи образовательных учреждений оборудуют искусственной дорожной неровностью и знаками ограничения скорости.

На подъезде к Бору со стороны автодороги Неклюдово – Макарьево будут дополнительно установлены Г-образные опоры с предупреждающими знаками.

Всего с 2015 года в соответствии с новыми национальными стандартами в Нижегородской области обустроен 4 031 пешеходный переход.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя федеральные проекты "Региональная и местная дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения", "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Автомобильные дороги Минобороны России", "Модернизация пассажирского транспорта в агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".