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Регистрация компании в ОАЭ

21 мая 2021 13:55  [73]

Регистрация компании в ОАЭ может быть реализована на материковой части Арабских Эмиратов или в свободных зонах. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности бизнес-структур, которые доступны зарубежным инвесторам. Больше информации на сайте.

Почему стоит зарегистрировать фирму в Эмиратах?

За последние несколько десятилетий Объединенные Арабские Эмираты стали центром международной торговли. Среди ключевых преимуществ создания компании в Эмиратах можно выделить:

  • комфортные условия для предпринимательской деятельности;
  • развитая финансовая сфера и банкинг;
  • простая процедура регистрации фирмы в ОАЭ;
  • разрешено 100% иностранное владение во фри-зонах;
  • возможность воспользоваться налоговыми льготами;
  • поощрение иностранных инвестиций;
  • благоприятная бизнес-среда для запуска стартапа в Арабских Эмиратах.

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Открытие компании в ОАЭ: Типы корпоративных структур

Если вы приняли решение создать компанию в Эмиратах, обратите внимание, что ниже перечислены несколько корпоративных структур, доступные для регистрации:

Создание совместного предприятия в Арабских Эмиратах

Регистрация совместного предприятия в ОАЭ осуществляется двумя (и более) физ.- или юрлицами, которые принимают решение разделить все прибыли и убытки от бизнеса. Создание совместного предприятия в Дубае или другом эмирате может осуществляться только под частным именем одного из партнеров-резидентов.

Регистрация генерального партнерства в Объединенных Арабских Эмиратах

ЧитатьСоздание партнерства в ОАЭ в форме GP осуществляется путем заключения соглашения минимум 2 участниками, по которому каждый из них несет равную ответственность. Важно отметить, что такая структура доступна только резидентам страны.

Регистрация партнерства в Эмиратах

Partnership en Commendam – это форма LP, которая также распространена в ОАЭ. Регистрация LP в Арабских Эмиратах должна быть осуществлена между как минимум двумя партнерами. Генеральный партнер несет полную ответственность по обязательствам фирмы, а обязательства других партнеров определяется размером их доли в капитале.

Регистрация акционерного общества в ОАЭ

При учреждении публичной компании (PLC) ответственность акционера ограничивается количеством принадлежащих ему акций. Минимальный капитал, необходимый для создания публичной акционерной компании в Эмиратах, составляет 10 млн дирхамов.

Регистрация ООО в ОАЭ

Учреждение LLC в ОАЭ является наиболее предпочтительной формой ведения бизнеса в данной юрисдикции. Для создания компании требуется не менее 2, но не более 50 человек. Сумма минимального уставного капитала варьируется в зависимости от выбранного эмирата.

Процесс регистрации юридического лица в ОАЭ, как правило, не занимает много времени. Более подробную информацию по данной теме вы можете узнать у специалистов компании YB Case.

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