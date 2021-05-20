Регистрация компании в ОАЭ может быть реализована на материковой части Арабских Эмиратов или в свободных зонах. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности бизнес-структур, которые доступны зарубежным инвесторам. Больше информации на сайте.
За последние несколько десятилетий Объединенные Арабские Эмираты стали центром международной торговли. Среди ключевых преимуществ создания компании в Эмиратах можно выделить:
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Если вы приняли решение создать компанию в Эмиратах, обратите внимание, что ниже перечислены несколько корпоративных структур, доступные для регистрации:
Создание совместного предприятия в Арабских Эмиратах
Регистрация совместного предприятия в ОАЭ осуществляется двумя (и более) физ.- или юрлицами, которые принимают решение разделить все прибыли и убытки от бизнеса. Создание совместного предприятия в Дубае или другом эмирате может осуществляться только под частным именем одного из партнеров-резидентов.
Регистрация генерального партнерства в Объединенных Арабских Эмиратах
ЧитатьСоздание партнерства в ОАЭ в форме GP осуществляется путем заключения соглашения минимум 2 участниками, по которому каждый из них несет равную ответственность. Важно отметить, что такая структура доступна только резидентам страны.
Регистрация партнерства в Эмиратах
Partnership en Commendam – это форма LP, которая также распространена в ОАЭ. Регистрация LP в Арабских Эмиратах должна быть осуществлена между как минимум двумя партнерами. Генеральный партнер несет полную ответственность по обязательствам фирмы, а обязательства других партнеров определяется размером их доли в капитале.
Регистрация акционерного общества в ОАЭ
При учреждении публичной компании (PLC) ответственность акционера ограничивается количеством принадлежащих ему акций. Минимальный капитал, необходимый для создания публичной акционерной компании в Эмиратах, составляет 10 млн дирхамов.
Регистрация ООО в ОАЭ
Учреждение LLC в ОАЭ является наиболее предпочтительной формой ведения бизнеса в данной юрисдикции. Для создания компании требуется не менее 2, но не более 50 человек. Сумма минимального уставного капитала варьируется в зависимости от выбранного эмирата.
Процесс регистрации юридического лица в ОАЭ, как правило, не занимает много времени. Более подробную информацию по данной теме вы можете узнать у специалистов компании YB Case.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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