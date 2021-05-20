Как сделать бесплатное ЭКО?

Еще относительно недавно сделать ЭКО в России могли далеко не все люди, столкнувшиеся с проблемой бесплодия. Дело в том, что эта высокотехнологичная процедура, состоящая из целого ряда этапов, требует использования дорогостоящего оборудования и материалов, то есть не может стоить дешево. Однако с 2013 года в рамках комплекса мер, направленных на повышение рождаемости, ЭКО было включено в список медицинских услуг, предоставляемых по полису обязательного медицинского страхования.

За эти годы список показаний к проведению бесплатной программы заметно расширился. Кроме того, в ЭКО по ОМС были включены дополнительные медицинские процедуры (допустим, метод ИКСИ, который применяют для преодоления мужского бесплодия).

Чтобы получить направление на бесплатное ЭКО, следует обратиться в женскую консультацию по месту жительства и пройти обследование, которое назначит акушер-гинеколог. Впоследствии все медицинские документы, включая результаты проведенных исследований, будут направлены в комиссию, принимающую окончательное решение о целесообразности ЭКО в каждом отдельном случае.

Важно помнить о том, что у пациента есть право выбрать любую клинику на территории России, в каком бы регионе страны она ни находилась.

Популярные вопросы

Можно ли бесплатно вступить в программу, если мне больше 40 лет?

В законодательстве ничего не сказано о предельном возрасте пациентки. Однако предъявляются определенные требования к овариальному резерву яичников, который с годами сильно сокращается. В частности, нужно, чтобы уровень антимюллерова гормона не был ниже 1,2 нг/мл. Таким образом, врач ориентируется не на биологический возраст женщины, а на результаты проведенных исследований.

Входит ли в бесплатную программу ПГТ?

Нет, преимплантационное тестирование эмбрионов на наличие генетических дефектов пациенты оплачивают самостоятельно.

Можно ли снова сделать ЭКО бесплатно, если оно завершилось неудачей?

Да, можно. Для этого обратитесь к вашему лечащему врачу в женскую консультацию по месту проживания и получите новое направление. Надо иметь в виду, что вступать в программу в стимулированном цикле можно не чаще двух раз в год. Это связано с воздействием гормональных препаратов на организм пациентки.

Можно ли сделать бесплатное ЭКО одинокой женщине?

Да, такая возможность есть.

Если я захочу сделать ЭКО по ОМС в другом регионе России, оплатят ли мне дорогу туда и обратно?

Как мы уже говорили, пациент имеет право выбрать любую клинику, однако при этом все расходы на дорогу и проживание в другом городе он берет на себя.

Статья подготовлена специалистами сети центров репродукции и генетики Нова Клиник

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