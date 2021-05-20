Нижегородские НКО могут получить гранты на общественно полезные проекты Общество

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) Нижегородской области могут получить гранты в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гранты предоставляются в рамках региональной программы поддержки СОНКО при софинансировании Фонда президентских грантов.

Прием заявок от соискателей проводится министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области с 24 мая по 27 июня 2021 года.

Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на конкретный проект, реализуемый по следующим направлениям:

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;

- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;

- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;

- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения

- поддержка проектов в области культуры и искусства, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;

- сохранение исторической памяти;

- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;

- охрана окружающей среды и защита животных;

- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;

- развитие институтов гражданского общества;

- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Конкурсный отбор будет осуществляться в электронном виде на сайте конкурса. Там же размещены подробные условия участия в конкурсном отборе.