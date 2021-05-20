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Общество

Нижегородские НКО могут получить гранты на общественно полезные проекты

21 мая 2021 16:22  [45] Общество

Социально ориентированные некоммерческие организации (СОНКО) Нижегородской области могут получить гранты в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Гранты предоставляются в рамках региональной программы поддержки СОНКО при софинансировании Фонда президентских грантов.

Прием заявок от соискателей проводится министерством внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области с 24 мая по 27 июня 2021 года.

Гранты предоставляются победителям конкурсного отбора на конкретный проект, реализуемый по следующим направлениям:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни;
- поддержка семьи, материнства, отцовства и детства;
- поддержка проектов в области науки, образования, просвещения
- поддержка проектов в области культуры и искусства, выявление и поддержка молодых талантов в области культуры и искусства;
- сохранение исторической памяти;
- защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключенных;
- охрана окружающей среды и защита животных;
- развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников;
- развитие институтов гражданского общества;
- поддержка молодежных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".

Конкурсный отбор будет осуществляться в электронном виде на сайте конкурса. Там же размещены подробные условия участия в конкурсном отборе.

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Теги:
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