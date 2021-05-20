Города Нижегородской области готовятся к конкурсу проектов создания комфортной среды Общество

Концепция парка в Павлово Фото: с сайта парка

Девять городов Нижегородской области подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году. Об этом сообщили в региональном в министерстве энергетики и ЖКХ.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", заявки на него федеральная комиссия принимает до 1 июня.

Как пояснили в министерстве, на территории региона 27 малых городов и исторических поселений. В настоящее время в десяти из них реализуются проекты, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлые годы. По условиям соглашения, населенные пункты, ранее выигравшие конкурс и еще реализующие проекты, не могут подать новые заявки до окончания работ.

В 2021 году конкурсные заявки подготовили Дзержинск (площадь Дзержинского с Парковой аллеей), Павлово (парк 40 лет ВЛКСМ), Кстово (пл. Ленина), Богородск (парк им. Ленинского Комсомола), Заволжье (Парк культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина), Балахна (сквер "Мининская слобода"), Княгинино ("Студенческий луг"), Навашино (сквер "Калининский"), Володарск (проект "Собери Володарск").

После оценки региональной комиссии заявки будут направлены на рассмотрение в федеральный Минстрой.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".