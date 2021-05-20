Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 24 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
21 мая 2021 17:52  [84] Сотрудники АПЗ привезли приюту "Дом с хвостом" 100 кг корма
21 мая 2021 17:30  [70] Жительница Городца вышла в финал конкурса "Мастера гостеприимства"
21 мая 2021 17:21  [73] Города Нижегородской области готовятся к конкурсу проектов создания комфортной среды
21 мая 2021 16:57  [101] "Школа грамотного потребителя" провела для нижегородских учащихся уроки ЖКХ
21 мая 2021 16:22  [87] Нижегородские НКО могут получить гранты на общественно полезные проекты
21 мая 2021 16:06  [191] Ректор ННГУ им. Лобачевского получала самую высокую зарплату в 2020 году
21 мая 2021 15:33  [145] Долг за отопление и горячую воду потребителей Дзержинска и Кстова превысил 800 млн рублей
21 мая 2021 15:31  [107] Евгений Люлин наградил сотрудников арзамасского завода "Старт", отмечающего 30-летие
21 мая 2021 14:47  [195] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 27 районах Нижегородской области
21 мая 2021 14:16  [149] Память шести политических деятелей, врачей и учителей предлагается увековечить в Нижнем Новгороде
Общество

Города Нижегородской области готовятся к конкурсу проектов создания комфортной среды

21 мая 2021 17:21  [73] Общество
Концепция парка в Павлово

Концепция парка в Павлово

Фото: с сайта парка

Девять городов Нижегородской области подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в этом году. Об этом сообщили в региональном в министерстве энергетики и ЖКХ.

Конкурс проходит в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", заявки на него федеральная комиссия принимает до 1 июня.

Как пояснили в министерстве, на территории региона 27 малых городов и исторических поселений. В настоящее время в десяти из них реализуются проекты, которые стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в прошлые годы. По условиям соглашения, населенные пункты, ранее выигравшие конкурс и еще реализующие проекты, не могут подать новые заявки до окончания работ.

В 2021 году конкурсные заявки подготовили Дзержинск (площадь Дзержинского с Парковой аллеей), Павлово (парк 40 лет ВЛКСМ), Кстово (пл. Ленина), Богородск (парк им. Ленинского Комсомола), Заволжье (Парк культуры и отдыха им Ю.А.Гагарина), Балахна (сквер "Мининская слобода"), Княгинино ("Студенческий луг"), Навашино (сквер "Калининский"), Володарск (проект "Собери Володарск").

После оценки региональной комиссии заявки будут направлены на рассмотрение в федеральный Минстрой.

Напомним, национальный проект "Жилье и городская среда" утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Он включает в себя пять федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Благоустройство Конкурсы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph