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Перевозка пианино в городе Киев и Киевской области

21 мая 2021 18:40  [58]

Большой вес пианино не позволяет самостоятельно переставить его из комнаты в комнату. Даже если по близости окажутся люди, желающие вам помочь. Неправильная транспортировка музыкального инструмента, собьет все настройки и лишит пианино звучания. Это приведет к тому, что вам придется заказывать специалиста для его настройки. К тому же, неправильная транспортировка пианино приводит к повреждению инструмента.

Отремонтировать пианино, это удовольствие довольно затратное. Если говорить о перевозке инструмента, то здесь необходимы: специальные ролики, ремни, упаковочный материал, грузовой транспорт с хорошей амортизацией. Поэтому, лучше доверить этот вопрос настоящим профессионалам по перевозке габаритных инструментов, заказать услугу можно на сайте https://transroad.com.ua/perevozka-pianino-kiev/. Заказ услуги по перевозке, перестановке тяжелого инструмента и габаритной мебели, осуществляется в любой удобный для заказчика день.

Как происходит вывоз пианино

Лучший способ вывоза пианино, это спустить инструмент с помощью грузового лифта. При отсутствии грузового лифта, инструмент плотно закрывается специальной упаковочной пленкой. В фургоне машины, пианино закрепляют плотными стяжными ремнями. Инструмент не переворачивают, а ставят его в естественном положении.

Если заказчик желает избавиться от старого пианино, то в этом случае работает заказ услуги перевозки инструмента на утилизацию. Стоимость данной перевозки будет дешевле.

Этапы транспортировки пианино в городе Киев:

  • Позвоните по указанному номеру телефона на сайте transroad.com.ua, сообщите название и модель инструмента. Обязательно обозначьте наличия грузового лифта в доме.
  • Компания подсчитает вам смету за услугу перевозки инструмента. Назначается удобная для заказчика дата и время перевозки.
  • В указанный вами срок, приезжают грузчики на грузовой машине. Пианино помещают в фургон и доставляют в пункт назначения.
  • После полного завершения транспортировки, заказчик оплачивает услугу любым удобным для себя способом.

Самая сложная задача в этом вопросе, это подъем и спуск пианино по этажам, без грузового лифта. Есть разные лестничные проемы, узкие и широкие проемы. По желанию заказчика, инструмент плотно упаковывается в пленку, которая защищает его от царапин и механических повреждений. Независимо от дальности перевозки и этажности дома, компания гарантирует целостность и сохранность вашего инструмента.

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