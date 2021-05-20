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Общество

Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 мая

22 мая 2021 11:34  [95] Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 22 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 143 новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19.

По данным на 22 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 116 815 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 489.  В Нижнем Новгороде число подтвержденных случаев составляет 50 777.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 830 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 72 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 496.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.

 

 

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