Оперштаб озвучил статистику по COVID-19 среди нижегородцев на 22 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 22 мая.

Согласно информации, размещенной на сайте стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области за прошедшие сутки выявлено еще 143 новых случая заболевания коронавирусом.

Вчера было зарегистрировано 145 новых случаев COVID-19.

По данным на 22 мая в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 116 815 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 1 489. В Нижнем Новгороде число подтвержденных случаев составляет 50 777.

На сегодняшний день от коронавируса уже вылечились 111 830 нижегородца, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписались 72 человек, а 16 случаев заболевания завершились летальным исходом, увеличив число жертв инфекции до 3 496.

Напомним, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин из-за улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу постепенно снимает действующие в регионе ограничения.