Почему неразрушающий контроль необходим?

Функциональность и надежность промышленного оборудования ‒ залог успешной работы предприятий, выполнения бизнес-планов и партнерских обязательств. Поддержание работоспособности объектов производственной деятельности возможно только при периодическом мониторинге их соответствия техническим и регламентным требованиям.

Регулярный профессиональный контроль состояния конструкций и механизмов является обязательным условием при проведении ремонтно-реставрационных, пуско-наладочных, монтажных работ. ООО "ЛКС" ‒ компания, сертифицированная на выполнение испытательных и дефектоскопических мероприятий в РФ.

Неразрушающий контроль ‒ оптимальный способ проверки промбъектов

Существуют 2 вида проверки производственных и технологических конструкций: разрушающий и неразрушающий.

Методологии разрушающего контроля ‒ механическое воздействие на тестируемый образец для определения его стойкости к растяжению, изгибу, коррозии, проверке вязкости и твердости. После проведения РК, изделие не пригодно для использования.

НК: предназначение

Неразрушающие методики ‒ всестороннее изучение объектов контрольно-измерительными устройствами, фиксирующими дефекты при помощи физических свойств: колебаний акустических и ультразвуковых волн, радиоизлучению, изменению магнитных и электрических полей.





Дефектоскопия осуществляется без остановки и повреждения оборудования. Высокая результативность, независимость от расположения, формы, режима работы объекта, оперативность ‒ ключевые факторы востребованности НК.

Способы НК

В зависимости от используемых физических процессов, распространены следующие виды неразрушающих проверок:

ультразвуковой контроль;

электрические опробования;

визуально-измерительный мониторинг;

магнитопорошковый метод;

капиллярная диагностика;

радиографические обследования;

акустико-эмиссионная диагностика.

Область применения дефектоскопии не имеет ограничений. Она актуальна для любого предприятия, оборудования, объекта, изделия.

Эффективность методики

Действенность НК подтверждена регламентной документацией профильных государственных органов. Контроль обязателен на опасных производствах.

Квалифицированная дефектоскопия оперативно устанавливает:

отклонения от норм параметров толщины изделий и конструкций;

проявления воздействия коррозии;

микроповреждения сварных швов и соединений;

деформации стыков и околошовных зон;

химическую структуру изделий и сварочных сопряжений;

нарушения герметичности изоляционного и лакокрасочного покрытия;

отслоения, несплошности при изготовлении проката.

Продуктивность НК не зависит от материала, ‒ методики эффективно определяют изъяны металлических, сплавных, композитных конструкций.

Кратко об ООО "ЛКС" и предоставляемых услугах

В послужном списке ‒ сотрудничество с крупнейшими сырьевыми и промышленными предприятиями, концернами, холдингами ‒ "ГАЗПРОМ", "ЛУКОЙЛ", "ТАТНЕФТЬ", "ФосАгро", "Северсталь", "РОСНЕФТЬ", "РОСАТОМ".

Организация выполняет комплексные и целевые услуги по всем видам неразрушающих исследований, механических опробований, разработке и внедрению технологических материалов для качественного и безопасного производства сварочных работ.

Ознакомиться с деятельностью компании и заказать услуги по доступной стоимости можно на официальном сайте организации.

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