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Политика

Депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин не будет избираться на новый срок

24 мая 2021 10:25  [123] Политика
Денис Москвин

Денис Москвин

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутат Госдумы от Нижегородской области Денис Москвин не будет избираться на новый срок. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

"Я принял непростое решение. Я снимаю свою кандидатуру с предварительного голосования партии "Единая Россия" по отбору кандидатов в депутаты Госдумы 8 созыва", - написал он.

Денис Москвин объяснил свое решение получением новых предложений

"За последний месяц мне поступил ряд предложений, которые, на мой взгляд, будут интенсивнее развивать наработанные мною профессиональные навыки, и, как следствие, моя работа может оказаться полезнее, как для страны, так и для своей родной Нижегородской области. Меня ждут новые задачи и вызовы", - сказал депутат. 

Напомним, Денис Москвин являлся депутатом Госдумы с 2016 года. Тогда он набрал наибольшее число голосов избирателей среди всех прошедших в Госдуму кандидатов по нижегородским округам.

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Теги:
Государственная Дума Денис Москвин
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