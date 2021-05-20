ФНС требует банкротства Шатковского ПАП

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Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №18 по Нижегородской области требует банкротства "Шатковского пассажирского автотранспортного предприятия" (Шатковское ПАП). Об этом сообщается в картотеке Арбитражного суда.
Сумма исковых требований составляет 4,05 млн рублей.
Согласно данным СБИС, муниципальное предприятие было зарегистрировано в р.п. Шатки в 2011 году. Учредителем является администрация Шатковского района. Директор - Мельников Николай Александрович. Основным видом деятельности компании являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
Напомним, в 2020 году прокуроры Шатковского района выявили невыплату заработной платы работникам "Шатковского ПАП" за июль и август этого года. Вскоре им выплатили все долги.
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