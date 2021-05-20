Как выбрать ручки для межкомнатной двери?

Подбор двери – занятие ответственное и сложное. Но покупатели часто забывают про ручки дверные. Потом приобретается первый попавшийся вариант. Но, специалисты считают, что фурнитура играет огромную роль. Она должна не только соответствовать всем возложенным на нее характеристикам, но и соответствовать интерьеру, а также быть удобной.
Не так просто подобрать идеальную дверную ручку. Есть масса нюансов, на которые стоит обращать внимание. Нужно учитывать особенности экземпляра, подбирать модель под интерьер и обращать внимание на собственные ощущения.
Помните, ручка должна быть удобной. Тактильные ощущения играют огромную роль, и не стоит ими пренебрегать. Это изделие будет использоваться ежедневно и нужно понимать, что если ручка будет неудобной, то рано или поздно ее придется поменять.
Ручка должна быть уместной и сочетаться с интерьером. К примеру, если на дорогую дверь из массива установить пластиковую ручку, то подобное сочетание будет нелепым и не красивым. Сразу же будет заметно, что у хозяина плохой вкус или он решил сэкономить.
Не стоит приобретать массивную дверь с дорогой и винтажной ручкой для маленьких домов. Для лаконичного и скромного интерьера подобное сочетание также не подходит.
Что касается формы и украшений, то тут нужно постараться и подобрать идеальное сочетание, чтобы не возникало чувства дисгармонии. Она должна сочетаться с дверью.
Ручка должна сочетаться и с остальной фурнитурой. Если в комнате много мебели, то ручка должна быть не пятном на остальных изделиях, а сливаться с ними. Это касается и других аксессуаров. К примеру, никогда ручки, сделанные из нержавеющей стали не будут сочетаться с медными аксессуарами.
Каждая деталь интерьера – это пазл, который нужно собрать воедино. В итоге должна получиться гармоничное сочетание, которое будет радовать глаз и создавать иллюзию единства. К тому же, от правильного подбора аксессуаров и фурнитуры зависит и удобство.
Ручки для межкомнатных дверей лучше выбирать по советам, которые дают специалисты. Дизайнеры советуют обращать внимание на их внешний вид и материал, из которого изделие сделано. Стиль играет не последнюю роль.
Если все в квартире или загородном доме выполнено просто и нет никакой вычурности, то не стоит покупать дорогую ручку. Не рекомендуется приобретать инновационные ручки, если вокруг классика. Эстетически такой выбор будет неправильным.
Бывают случаи, когда любители хай-тек приобретают классическую дверную ручку и считают, что это красиво. На самом деле нет. Каждый аксессуар должен подбираться с учетом основного стиля.* Настоящая статья и изображения подготовлены и предоставлены для размещения организацией. Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" не несет ответственности за содержание статьи, финансовые, правовые и иные последствия ее опубликования.
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