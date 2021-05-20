Как выбрать ручки для межкомнатной двери?

Подбор двери – занятие ответственное и сложное. Но покупатели часто забывают про ручки дверные. Потом приобретается первый попавшийся вариант. Но, специалисты считают, что фурнитура играет огромную роль. Она должна не только соответствовать всем возложенным на нее характеристикам, но и соответствовать интерьеру, а также быть удобной.

На что обратить внимание при выборе?

Не так просто подобрать идеальную дверную ручку. Есть масса нюансов, на которые стоит обращать внимание. Нужно учитывать особенности экземпляра, подбирать модель под интерьер и обращать внимание на собственные ощущения.

Помните, ручка должна быть удобной. Тактильные ощущения играют огромную роль, и не стоит ими пренебрегать. Это изделие будет использоваться ежедневно и нужно понимать, что если ручка будет неудобной, то рано или поздно ее придется поменять.

Ручка должна быть уместной и сочетаться с интерьером. К примеру, если на дорогую дверь из массива установить пластиковую ручку, то подобное сочетание будет нелепым и не красивым. Сразу же будет заметно, что у хозяина плохой вкус или он решил сэкономить.

Не стоит приобретать массивную дверь с дорогой и винтажной ручкой для маленьких домов. Для лаконичного и скромного интерьера подобное сочетание также не подходит.

Что касается формы и украшений, то тут нужно постараться и подобрать идеальное сочетание, чтобы не возникало чувства дисгармонии. Она должна сочетаться с дверью.

Ручка должна сочетаться и с остальной фурнитурой. Если в комнате много мебели, то ручка должна быть не пятном на остальных изделиях, а сливаться с ними. Это касается и других аксессуаров. К примеру, никогда ручки, сделанные из нержавеющей стали не будут сочетаться с медными аксессуарами.

Каждая деталь интерьера – это пазл, который нужно собрать воедино. В итоге должна получиться гармоничное сочетание, которое будет радовать глаз и создавать иллюзию единства. К тому же, от правильного подбора аксессуаров и фурнитуры зависит и удобство.

Ручки для межкомнатных дверей лучше выбирать по советам, которые дают специалисты. Дизайнеры советуют обращать внимание на их внешний вид и материал, из которого изделие сделано. Стиль играет не последнюю роль.

Если все в квартире или загородном доме выполнено просто и нет никакой вычурности, то не стоит покупать дорогую ручку. Не рекомендуется приобретать инновационные ручки, если вокруг классика. Эстетически такой выбор будет неправильным.

Бывают случаи, когда любители хай-тек приобретают классическую дверную ручку и считают, что это красиво. На самом деле нет. Каждый аксессуар должен подбираться с учетом основного стиля.

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