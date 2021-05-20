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Три лучших новостройки в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

24 мая 2021 14:49  [1]

Одним из старейших районов в Санкт-Петербурге выступает Адмиралтейский. Именно в этой части города возведено огромное количество зданий 18 века. Львиная доля района сформировалась как раз в этот период, а потому представляет собой историческое сердце Северной столицы. Все квартальные планировки Адмиралтейского района тоже сложились еще в 18 столетии. Большая часть зданий здесь возведены на берегу Обводного канала. Вот почему, когда говорят о Питере как о городе на реке, подразумевают именно Адмиралтейский район.

новостройки в Адмиралтейском районе

Преимущества ЖК "Болконский"

Неудивительно, что многие хотели бы купить квартиру или апартаменты именно в исторической части второй столицы с видом на реки и каналы. Но какие новостройки идеально подходят для воплощения такой мечты? Отличным решением выступает ЖК "Болконский", расположенный рядом:

  • с Польским садом;
  • Троицким собором;
  • садом "Олимпия".

Дом бизнес-класса построен в окружении исторических зданий и достопримечательностей. Но многих привлекает еще и дизайн новостройки. Он обыгран в традициях северного модерна и неоклассицизма.

Особенности квартала "Галактика"

Но привлекательны и другие новостройки в Адмиралтейском районе, который по праву считается престижным. Интересным решением выступает ЖК "Галактика". Это не простой комплекс, а полноценный квартал, в шаговой доступности от которого находится несколько станций метро.

Это масштабный проект, который привлекателен для многих желающих приобрести собственную недвижимость в Северной столице. Основное преимущество квартала заключается в том, что его будущим жильцам будут доступны все существующие элементы максимально развитой инфраструктуры, включая ТЦ, кафе, гипермаркеты, социальные объекты и т. д.

Особенности проекта "Созидатели"

Не менее привлекателен проект "Созидатели". Он также возводится в престижном Адмиралтейском районе второй столицы. Уникальная особенность этой новостройки заключается в ее составе. Клубный дом представлен 6 корпусами, которые идеально подходят как для жизни, так и работы или творчества.

Всего здесь планируется создать 229 квартир. Но высота секций клубного дома вариативна. Ее разбег — от 4 до 8 этажей. В ЖК "Созидатели" привлекательно не только это. Для удобства будущих жильцом здесь созданы огромным подземный паркинг, свыше сотни кладовых помещений и закрытый двор, охрана которого ведется в постоянном режиме 24/7.

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