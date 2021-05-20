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"Нижегородская область - один из лидеров нацпроекта "Образование", - Татьяна Васильева

24 мая 2021 17:23  [73] Общество
Проекты корпусов Школы 800

Проекты корпусов Школы 800

Фото: пресс-служба правительства региона

Заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева 21 мая посетила Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Татьяна Васильева приняла участие в экспертной сессии "Образ Школы 800", в ходе которой руководитель проектной команды "Школа 800" Сергей Злобин представил для профессионального обсуждения концепцию деятельности будущего образовательного центра. Также замминистра посетила объекты, созданные в 2019-2020 гг. в рамках реализации национального проекта "Образование".

Как отметила Татьяна Васильева, очень важно, что уже сейчас, на этапе завершения строительства и подготовки к вводу в эксплуатацию корпусов "Школы 800", профессиональному экспертному педагогическому сообществу представлены основные идеи работы новой школы.

Замминистра посетила детский технопарк "Кванториум Бор", центр "Точка роста" МАОУ "Останкинская средняя общеобразовательная школа", ознакомилась с двумя комплексами "Мобильный Кванториум".

"Те объекты, которые удалось увидеть в рамках визита, полностью соответствуют логике национального проекта "Образование", а Нижегородская область является одним из лидеров в его реализации в 2020 году", - сказала политик.

Напомним, в состав Школы 800 войдут три учебных корпуса в Нижнем Новгороде (на бульваре Южном, в микрорайоне Верхние Печеры и в Сормовском районе города), а также центр дополнительного образования на Бору. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, на середину мая готовность строительства корпусов образовательного учреждения в Нижнем Новгороде составляла 76%.

"Школа 800" создается в рамках национального проекта "Образование". Строительство осуществляется в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Нижегородской области и ООО "Первая концессионная компания "Просвещение".

Нацпроект "Образование" реализуется в стране в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации". Его ключевая цель - обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение РФ в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования.

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Теги:
Визиты Нацпроект Образование
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