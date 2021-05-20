Более 120 тысяч нижегородцев участвуют в праймериз "Единой России" в Госдуму и ЗС НО Политика

Более 120 тысяч жителей Нижегородской области участвуют в предварительном голосовании "Единой России" по выбору кандидатов в Государственную думу РФ и Законодательное собрание региона. Об этом сообщает НРО партии.

Предварительное голосование стартовало сегодня – 24 мая. Губернатор Нижегородской области, секретарь регионального отделения партии Глеб Никитин, отметил важность участия нижегородцев в предварительном голосовании.

"Именно тех людей, которых сейчас поддержат нижегородцы в ходе предварительного голосования, партия выдвинет в качестве своих кандидатов на выборах. Уже больше 122 тысяч нижегородцев зарегистрировались на сайте, чтобы проголосовать за участников, которые, по их мнению, достойны представлять Нижегородскую область в Государственной думе и работать в региональном парламенте", - пояснил глава региона.

"Свои кандидатуры выдвинули почти 400 человек. Это люди самых разных профессий и разных сфер деятельности. Среди них есть как опытные, так и начинающие политики, общественники, волонтеры, представители здравоохранения, образования, промышленники, предприниматели", - добавил он.

"Голосование проходит по открытой модели, при которой проголосовать могут все желающие избиратели, зарегистрированные на территории области. Процедура занимает всего несколько минут, а проголосовать можно вплоть до 30 мая", - рассказал Глеб Никитин.

В Нижегородской области голосование проходит полностью в онлайн-формате. В нем могут принять участие все нижегородцы старше 18 лет, зарегистрированные в регионе. Голосование продлится до 20:00 30 мая.

Для того, чтобы принять участие в процедуре, необходимо зарегистрироваться до 28 мая на официальном сайте pg.er.ru, пройдя верификацию через Госуслуги.

Процедура регистрации и самого голосования занимает несколько минут. Проголосовать можно с помощью компьютера, планшета, телефона, находясь в любом месте. Система автоматически определит избирательный округ и сформирует личный кабинет. Именно в нем с 24 по 30 мая включительно будут доступны бюллетени для голосования.

Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как предварительное голосование завершится во всех регионах.

Напомним, "Единая Россия" – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.