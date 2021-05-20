Просветительский марафон "Новое Знание" прошел в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Организаторы

Федеральный просветительский марафон "Новое Знание" прошел в Нижнем Новгороде с 20 по 22 мая. Об этом сообщили организаторы.

В течение трех дней зрители на официальном портале мероприятия, а затем и гости на площадке марафона в технопарке "Анкудиновка" погружались в самые разные форматы получения знаний — публичные лекции, дискуссии, интервью с известными учеными на актуальные темы: развитие космической индустрии, беспилотных технологий, области применения Big Data и промышленного дизайна.

Мероприятия просветительского марафона Российского общества "Знание" прошли в восьми городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. За три дня трансляции марафона в интернете набрали более 40 млн просмотров. В ходе марафона 176 спикеров — выдающиеся ученые, государственные деятели, топ-менеджеры крупных компаний, знаменитые артисты и телеведущие, авторитетные эксперты в самых разных областях — получили из зала и в режиме онлайн более 21 тысячи вопросов. Более 300 вузов подключилось к открытым урокам марафона, 20 тысяч подключений было совершено из школ. Видеозаписи лекций, интервью, дискуссий и мастер-классов спикеров марафона будут опубликованы в открытом доступе на сайте и в социальных сетях Российского общества "Знание".

В заключительный день марафона Нижний Новгород представил тему индустрии и промышленности, раскрыть которую помогли представители крупнейших российских индустриальных предприятий, цифровых и финансовых бизнесов, популяризаторы науки, молодые ученые.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил значимость марафона для региона.

"Промышленность - основа экономики Нижегородской области. Ее развитие невозможно без интеллектуальных прорывов, создания новых продуктов и подготовки нужных для этого кадров. Важным шагом в этом направлении стало создание в рамках национального проекта "Наука" научно-образовательного центра. Марафон "Новое Знание" позволил обозначить дальнейшие направления работы, собрать мнения представителей научного сообщества и крупнейших компаний. Благодарю организаторов, что именно Нижегородская область была определена базовой платформой для этого трека. Уверен, что проведенная работа была полезной каждому участнику, а вскоре мы увидим и новые проекты", - сказал Глеб Никитин.