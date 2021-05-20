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Общество

"Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за спорт и прогулки", - Глеб Никитин

24 мая 2021 18:42  [90] Общество

Фото: Предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области

Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за занятия спортом и прогулки. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Для нижегородцев начало работу мобильное приложение "Активный житель". Оно работает на базе операционных систем iOS и Android. Скачать его можно в AppStore и Play Market.

Глава региона отметил, что цель проекта – объединить активных жителей для занятий физкультурой, туризмом и для культурного отдыха. Мобильное приложение "Активный житель" нижегородцы могут запускать во время прогулок или занятий спортом. Программа зафиксирует протяженность маршрута и за каждый километр пройденного пути начислит бонусы ("доброрубли"). Накопленные баллы можно использовать для получения скидок от партнеров проекта.

"Работа над созданием приложения и бонусной программы велась достаточно давно, но на планы повлияла пандемия. Сейчас жизнь постепенно возвращается к привычному ритму, вместе с тем расширяется количество партнеров проекта "Доброрубль". Занимаясь спортом или просто гуляя, можно получить бонусы и обменять их на скидки при посещении музея, студии рисования или физкультурно-оздоровительного комплекса. Это в полной мере соответствует задачам, которые поставлены перед регионами в рамках национального проекта "Демография", - рассказал Глеб Никитин.

Заниматься спортом и зарабатывать бонусы можно, даже не выходя из дома. Для этого в приложении созданы специальные вкладки для домашних тренировок "ходьба на месте" и "бег на месте". Оценить свой спортивный результат и сравнить с достижениями других участников проекта пользователи приложения могут в разделе "Рейтинги". "Активный житель" - совместный проект правительства Нижегородской области и "Ростелекома".

В Нижегородской области мобильное приложение "Активный житель" будет задействовано при проведении всех спортивных и культурно-развлекательных мероприятий. В этом году подписчиков сервиса ждут народные соревнования, квесты и марафоны, а также призы от организаторов и партнеров проекта.

Теперь для жителей региона доступна единая бонусная система "Доброрубль". "Активный житель" становится ее частью и присоединяется к другим приложениям и платформам – "Карта жителя Нижегородской области", первое-онлайн движение "МЫ", "ЭкоИнспектор", "Активисты памяти". Бонусные баллы, накопленные пользователями за участие в спортивных, экологических, образовательных программах будут отображаться в личном кабинете, зарегистрированном по номеру телефона на сервисе "Карта жителя Нижегородской области".

Регистрация в приложении "Активный житель" осуществляется через единую учетную запись с приложением "Карта жителя Нижегородской области". При необходимости можно в два шага пройти процедуру регистрации или восстановления пароля. Потратить накопленные за активность бонусные баллы можно в специальном разделе "Добромаркет". Он располагается на отдельной вкладке приложения.

О разработке мобильного приложения "Активный житель" Глеб Никитин сообщил в октябре 2019 года в ходе заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, которое провел глава государства Владимир Путин.

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