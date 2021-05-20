"Клинику памяти" планируется создать в Нижнем Новгороде Общество

"Клинику памяти" планируется создать в Нижнем Новгороде. Проект предусматривает оказание комплексной медицинской помощи нижегородцам с когнитивными нарушениями, профилактику деменции и реабилитацию при мягких нарушениях познавательной функции.

Как рассказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов, проект предусматривает профилактику когнитивных нарушений у людей в возрасте старше 65 лет.

В штате "Клиники памяти" будет несколько врачей-психиатров и медицинских психологов.

"Пациентов из группы риска будут определять с помощью специальных тестов, что поможет отличить людей в стадии предзнаменования когнитивных нарушений от тех, кто нуждаются в квалифицированной помощи врачей. Располагаться "Клиника памяти" будет на базе поликлиники №7 Нижегородского района областного центра. Формат ее работы призван повысить доступность психиатрической помощи населению, так как многие жители зачастую не решаются обратиться в психиатрическую больницу", - рассказал заместитель губернатора Нижегородской области.

Он отметил, что уникальность проекта заключается в мультидисциплинарном подходе.

"Недостаточно лечить сами нарушения памяти, надо устранять их первопричины: патологию сосудов шеи и головы, плохо компенсированный сахарный диабет, гипоксию мозга на фоне сердечной недостаточности. Таких пациентов как минимум дважды будут осматривать кардиолог, невролог, эндокринолог. При необходимости организуют лабораторные исследования, функциональную диагностику, физиопроцедуры и лечебную физкультуру", - рассказала главный врач городской поликлиники №7 Нижегородского района Нижнего Новгорода Елена Овчинникова.

Также на базе поликлиники №7 нижегородцы смогут получить квалифицированную помощь врача-психиатра, психотерапевта и психологов.

"Прием будут вести пять специалистов нашей больницы. Это и первичная диагностика, и отбор на программу комплексной трехэтапной реабилитации, которая рассчитана на шесть недель с обязательной оценкой эффективности реабилитационных мероприятий", - сообщил главный врач психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода Юрий Сучков.

По его словам, нижегородские медики находятся в постоянном контакте с московскими коллегами, где аналогичный проект успешно реализуется уже несколько лет.

"19-20 мая Нижний Новгород посетил один из создателей московской "Клиники памяти", заместитель главного врача психиатрической клинической больницы №1 им.Алексеева Марат Курмышев. Мы еще раз обсудили логистику оказания медицинской помощи. А в начале июня нижегородские медики пройдут трехдневную стажировку в Москве", - добавил Юрий Сучков.

Для записи на прием в "Клинику памяти" будет выделен дополнительный номер телефона и отдельная регистратура.