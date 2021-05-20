Центр развития аэротрубного спорта построит в Канавине спортклуб за 80 млн рублей
ООО "Центр развития аэротрубного спорта" (Центр РАС) планирует построить в Канавинском районе спортивный клуб.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, заявку компании на предоставление земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, спортивный клуб будет оснащен аэродинамической трубой.
Площадь участка составляет 2,5 тысячи кв метров. Он расположен рядом с Мещерским бульваром, напротив дома №3.
Площадь здания самого куба составит 500 кв метров. Предполагается, что возведение объекта продлится полгода. Стоимость строительства оценивается в 79 млн рублей.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+