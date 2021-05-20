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Спорт

Центр развития аэротрубного спорта построит в Канавине спортклуб за 80 млн рублей

24 мая 2021 19:26  [1] Спорт
Центр развития аэротрубного спорта построит в Канавине спортклуб за 80 млн рублей

Центр развития аэротрубного спорта построит в Канавине спортклуб за 80 млн рублей

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Центр развития аэротрубного спорта" (Центр РАС) планирует построить в Канавинском районе спортивный клуб.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, заявку компании на предоставление земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, спортивный клуб будет оснащен аэродинамической трубой.

Площадь участка составляет 2,5 тысячи кв метров. Он расположен рядом с Мещерским бульваром, напротив дома №3.

Площадь здания самого куба составит 500 кв метров. Предполагается, что возведение объекта продлится полгода. Стоимость строительства оценивается в 79 млн рублей.

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