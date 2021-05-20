Открытые теннисные корты хотят построить в Приокском районе

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АНО "Мыза Теннис" планирует построить два открытых теннисных корта в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Заявку компании на предоставление земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.
Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком расположатся на ул. Горной, д.5 на участке площадью 3 тысячи кв метров.
Предполагается, что объекты будут возведены через три месяца после получения всех разрешительных документов.
Стоимость строительства кортов и административного здания оценивается в 18 млн рублей.
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