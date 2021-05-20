Открытые теннисные корты хотят построить в Приокском районе Спорт

Фото: С сайта tennis.kirov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

АНО "Мыза Теннис" планирует построить два открытых теннисных корта в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заявку компании на предоставление земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.



Теннисные корты с административно-хозяйственным блоком расположатся на ул. Горной, д.5 на участке площадью 3 тысячи кв метров.

Предполагается, что объекты будут возведены через три месяца после получения всех разрешительных документов.

Стоимость строительства кортов и административного здания оценивается в 18 млн рублей.