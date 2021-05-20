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Бизнес

Резидент ТОСЭР "Володарск" расширит производство, вложив 88 млн рублей

24 мая 2021 20:02  [104] Бизнес

Фото: с сайта kraski-net.ru

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Резидент ТОСЭР "Володарск" - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер", расширит номенклатуру за счет открытия нового производства.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил заявку компании на предоставление участка для строительства комплекса по производству полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев.

Площадь одобренного участка составляет 15,9 тысяч кв метров.

Инвестиции в создание нового производства оцениваются в 88 млн рублей. Предполагается, что объект будет построен через год после получения всей необходимой документации.

Сейчас у "Лино Файер" на территории ТОСЭР организовано производство огнезащитных составов для металлических конструкций и выпуск эмали для финишного защитно-декоративного покрытия.

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Теги:
Завод Земля ТОСЭР
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