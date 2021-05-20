Резидент ТОСЭР "Володарск" расширит производство, вложив 88 млн рублей

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Резидент ТОСЭР "Володарск" - производитель огнезащитных компонентов ООО "Лино Файер", расширит номенклатуру за счет открытия нового производства.
Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, совет по земельным и имущественным отношениям при региональном правительстве одобрил заявку компании на предоставление участка для строительства комплекса по производству полимерных смол, дисперсий, лакокрасочных материалов и клеев.
Площадь одобренного участка составляет 15,9 тысяч кв метров.
Инвестиции в создание нового производства оцениваются в 88 млн рублей. Предполагается, что объект будет построен через год после получения всей необходимой документации.
Сейчас у "Лино Файер" на территории ТОСЭР организовано производство огнезащитных составов для металлических конструкций и выпуск эмали для финишного защитно-декоративного покрытия.
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