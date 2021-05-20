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Бизнес

Производство спецавтомобилей создадут в Автозаводском районе за 200 млн рублей

24 мая 2021 20:16  [110] Бизнес

Фото: с сайта Промтеха

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

ООО "Промышленные технологии" ("Промтех") инвестирует 200 млн рублей в создание производства спецавтомобилей на территории Автозаводского района Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Заявку компании на предоставление участка для создания производства одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области. Площадь участка составляет 108 тысяч кв метров.

Предполагается, что создание производства продлится три года после получения всей разрешительной документации.

ООО "Промышленные технологии" является крупным производителем автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями, рефрижераторов, пассажирских автомобилей. Изготовление большей части спецтранспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей.

Проект "Промтеха" находится на сопровождении у Корпорации развития Нижегородской области.

"Компания является ведущим производителем автомобилей скорой медицинской помощи, школьных автобусов, автомобилей для перевозки людей с ограниченными физическими возможностями. Важно отметить, что изготовление большей части спецтранспорта осуществляется на базе автомобилей российских производителей", - рассказал генеральный директор Корпорации развития Тимур Халитов.

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Теги:
Автопром Завод Земля
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