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Рольшторы - эргономичное решение по оформлению окна

25 мая 2021 09:21  [86]

Шторы несут в себе зачастую не только декоративную, но и практичную функцию - защита от света и жара, от чужого любопытства со стороны.

При этом использование длинных тканевых штор не всегда может быть удобным и целесообразным - может стоять задача просто перекрыть поток света в условиях ограниченного пространства. В этом случае оптимальным вариантом будет купить рольшторы https://rolshtora-minsk.by/katalog/rolshtory/.

Что это такое?

Рулонными или рольшторами называется группа штор, изготовленных из специально обработанной ткани.

За счёт обработки, она приобретает свойства вощеной, отталкивает воду, загрязнения, но самое главное - максимально компактно сворачивается в рулон даже при больших габаритах.

В раскрытом виде представляют собой абсолютно ровное полотно размером по периметру окна или оконного стекла, однотонное, либо с орнаментом или принтом.

Виды рольштор

Различают несколько видов механизмов, каждый из которых решает свои задачи:

  • свободновисящие,
  • магнитные,
  • с натяжением,
  • с коробом,
  • с направляющими,
  • пружинные,
  • зебра.

Свободновисящими обычно бывают те шторы, которые ставят на проем окна и изделия больших габаритов. Все остальные виды конструкций ставятся на оконную раму.

Магнитные имеют закреплённые магниты в области утяжелителя и нижней части оконной рамы - таким образом происходит фиксация шторы, что удобно, если пространство подвержено сквознякам.

Натяжение по леске и пластиковые направляющие используются для мансардных окон, расположенных под углом, а также для обеспечения максимального перекрытия светового потока.

Короб может быть как на свободновисящих шторах, установленных на створку, так и на моделях с фиксацией и направляющими - его задача защищать материал шторы от пыли.

Пружинные механизмы устанавливаются на шторы, в которых используются два ткани - при подъёме одной вытягивается вторая за счёт пружин.

Зебра представляет собой свободновисящую рулонную штору, в которой полотно, которое имеет полосы прозрачного и плотного материалов в два слоя и при этом замкнуто в кольцо. При смещении их относительно друг друга получается частично или полностью непрозрачная поверхность.

Преимущества и недостатки

К плюсам данного вида штор можно отнести их практичность и лёгкость в обслуживании. Они занимают крайне мало места, не соприкасаются с полом, плотно прилегают к окну.

С другой стороны, не всегда ровное полотно без обрамления смотрится эстетично, а при сильном перепаде температур комнатной и на улице, штора может собирать конденсат с оконного стекла.

Помимо этого, не каждую модель можно установить на двусторонний скотч или навесные петли на раму, а значит потребуется сверление стеклопакета.

Поэтому подбор модели, материала для полотна и способы крепления нужно подбирать, исходя из задач, которые стоят перед покупателем.

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