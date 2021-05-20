Названы сроки строительства новых линий метро
Еще один мост через Оку построят в Нижнем Новгороде
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Получены разрешения на вылеты в Болгарию, Германию и Грецию
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 25 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
25 мая 2021 10:05  [80] Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне
24 мая 2021 19:05  [1069] Минэкологии выявило нарушения при складировании мусора в Нижегородской области
24 мая 2021 18:53  [303] "Клинику памяти" планируется создать в Нижнем Новгороде
24 мая 2021 18:42  [303] "Нижегородцы смогут получать "доброрубли" за спорт и прогулки", - Глеб Никитин
24 мая 2021 18:26  [267] Просветительский марафон "Новое Знание" прошел в Нижнем Новгороде
24 мая 2021 17:43  [373] Запрет на посещение лесов действует в 11 районах Нижегородской области
24 мая 2021 17:30  [19950] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 24 мая)
24 мая 2021 17:23  [327] "Нижегородская область - один из лидеров нацпроекта "Образование", - Татьяна Васильева
24 мая 2021 17:12  [277] Собственники нижегородских ОКН получат господдержку при ремонте зданий
24 мая 2021 16:54  [420] ВОЗ прогнозирует появление более заразного, чем COVID-19, вируса
Общество

Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне

25 мая 2021 10:05  [80] Общество

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

Согласно информации, ведомство возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв".

В ведомстве отметили, что основанием для проверки стали жалобы граждан на несанкционированное размещение отходов в районе Кстовской промзоны.

В ходе осмотра территории был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. Также на почвенном покрове были зафиксированы следы работы спецтехники.

Также в ходе проверки установлено, что данный земельный участок принадлежит ООО "РусВинил". В этой связи в отношении компании и было возбуждено расследование.

Сейчас отобраны пробы отходов для установления класса их опасности.

По итогам данной работы будет принято процессуальное решение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Отходы Росприроднадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Другая нижегородская филармония им. Ростроповича
20 мая 2021 20:39"Другая" нижегородская филармония им. Ростроповича
Архив
Искуситель 26 мая КЗ Юпитер
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph