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Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.
Согласно информации, ведомство возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв".
В ведомстве отметили, что основанием для проверки стали жалобы граждан на несанкционированное размещение отходов в районе Кстовской промзоны.
В ходе осмотра территории был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. Также на почвенном покрове были зафиксированы следы работы спецтехники.
Также в ходе проверки установлено, что данный земельный участок принадлежит ООО "РусВинил". В этой связи в отношении компании и было возбуждено расследование.
Сейчас отобраны пробы отходов для установления класса их опасности.
По итогам данной работы будет принято процессуальное решение.
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