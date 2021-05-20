Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне Общество

Фото: пресс-служба ведомства

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Росприроднадзор расследует дело о складировании отходов в Кстовской промзоне. Об этом сообщает межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия.

Согласно информации, ведомство возбудило административное расследование в отношении ООО "РусВинил" по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв".

В ведомстве отметили, что основанием для проверки стали жалобы граждан на несанкционированное размещение отходов в районе Кстовской промзоны.

В ходе осмотра территории был обнаружен неизвестный пастообразный отход, имеющий черный оттенок, без характерного резкого запаха. Также на почвенном покрове были зафиксированы следы работы спецтехники.

Также в ходе проверки установлено, что данный земельный участок принадлежит ООО "РусВинил". В этой связи в отношении компании и было возбуждено расследование.

Сейчас отобраны пробы отходов для установления класса их опасности.

По итогам данной работы будет принято процессуальное решение.