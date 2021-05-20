Дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дороги к 16 нижегородским больницам и поликлиникам отремонтируют до конца 2021 года в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, говоря о реализации нацпроекта в районах региона.

По данным пресс-службы регионального правительства, шесть участков дорог находится в районах и ведут к Кстовской, Ветлужской и Уренской ЦРБ. В Нижнем Новгороде отремонтируют 10 дорог – это основные подъездные пути к больнице №13, Институту педиатрии ПИМУ, Университетской клинике ПИМУ Минздрава России, больницам №47, 28, 12, 17, роддому №1, больнице им. Семашко и онкоцентру.

Как отметил Глеб Никитин, приоритет отдается тем участкам дорог, где имеются соцучреждения – больницы и школы. "Суммарная протяженность участков к нижегородским ЛПУ, которые будут отремонтированы в 2021 году, превысит 57 км.", - добавил глава региона.

По информации ФГБУ "Информавтодор", всего в регионах РФ по нацпроекту отремонтируют 423 участка трасс и магистралей, ведущих к медицинским учреждениям. Их общая протяженность их составит практически 1,1 тыс. км.

Национальный проект "Безопасные качественные дороги" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации".