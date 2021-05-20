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Общество

Первый этап благоустройства площади перед Московским вокзалом Нижнего Новгорода обойдётся в 140 млн рублей

25 мая 2021 14:56  [85] Общество

Первый этап благоустройства площади Революции перед железнодорожным вокзалом Нижнего Новгорода обойдётся в 140 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

До 26 мая 2021 года на электронной торговой площадке "Фабрикант" идёт сбор заявок на участие в открытом запросе предложений об условиях разработки проектно-сметной документации и выполнения работ по благоустройству первого этапа площади. Подведение итогов запроса предложений – 31 мая.

Отметим, что благоустройство пройдет в рамках инфраструктурной программы "Среда 800". Заказчик работ - АНО "Центр 800". Концепция площади разработана архитектурными бюро MLA+ и OTS Lab, куратор - Институт развития городской среды Нижегородской области.

Начальная (максимальная) цена договора – 140,3 млн руб.
Источник финансирования – внебюджетные средства.

Предполагается, что в рамках первого этапа благоустройства площади у железнодорожного вокзала обновят брусчатку, создадут зеленые зоны отдыха и ожидания, установят информационные и навигационные стенды, а также проведут реконструкцию входов метро станции "Московская" и остановочных павильонов.

Работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2021 года.

Отметим, что благоустройство на первом этапе касается лишь территории, которая расположена по нечетной стороне площади, ограниченная ул. Даля, ул. Советской, проезжей частью пл. Революции и красной линией застройки.

Напомним, что здание железнодорожного вокзала в Нижнем Новгороде было отреставрировано здание к Чемпионату мира по футболу FIFA в 2018 году, прилегающие ж территории были благоустроены лишь частично.

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Теги:
Благоустройство Ремонтные работы
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